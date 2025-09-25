Ένοχος για συνωμοσία, αλλά όχι για διαφθορά ο Σαρκοζί στην υπόθεση Καντάφι

Το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ένοχο για εγκληματική συνωμοσία (σύσταση συμμορίας) στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της εκστρατείας του το 2007, από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί, ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες και συγκεκριμένα την κατάχρηση δημοσίων χρημάτων και τη δωροληψία.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου και υπουργοί των κυβερνήσεων του.

Σημειώνεται πως ο Σαρκοζί κατηγορήθηκε πως το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας πως η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο εισαγγελέας έχει προτείνει ποινή φυλάκισης 7 ετών για τον Σαρκοζί, και αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί η ποινή του.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο πρώην πρόεδρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.