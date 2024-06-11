Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, στην περιοχή της πολης Μόντενα. Ένας σαρανταοκτάχρονος παρουσιάσθηκε σε τμήμα των καραμπινιέρων, όπου και ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ του φορτηγού του δράστη, το οποίο ήταν παρκαρισμένο έξω απο το τμήμα.

Ο γυναικοκτόνος, ο οποίος ονομάζεται Αντρέα Παλτρινιέρι, είχε στραγγαλίσει την ατυχή γυναικα με ηλεκτρικό καλώδιο και είχε καλύψει το πρόσωπό της με πλαστική σάκουλα.

Το θύμα ήταν σαράντα ετών, λεγόταν Άννα Σβιριντένκο και ήταν ιταλορωσικής καταγωγής. Εργαζόταν στη Μόντενα ως ακτινολόγος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, ο Παλτρινιέρι δεν δεχόταν ότι τα δύο ανήλικα παιδιά θα μπορούσαν να ανατεθούν στην αποκλειστική επιμέλεια της γυναίκας.

Αναμένεται να αποφασιστεί από τους αρμόδιους δικαστικούς, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αν ο δράστης θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

