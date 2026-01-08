Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως είπε, η απόφαση αυτή οφείλεται στην «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας» από το γαλλικό κοινοβούλιο, μιας συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, τόνισε ο Μακρόν.

Παρά τις «αδιαμφισβήτητες προόδους» που έχουν επιτευχθεί και για τις οποίες, όπως σημείωσε, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «πρέπει να καταγραφεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των αγροτών μας», διαβεβαίωσε.

«Η Γαλλία είναι υπέρ του διεθνούς εμπορίου, όμως η συμφωνία ΕΕ–Mercosur είναι μια συμφωνία άλλης εποχής, που διαπραγματεύεται εδώ και υπερβολικά μεγάλο διάστημα, στηριγμένη σε ξεπερασμένες βάσεις», δήλωσε ο Μακρόν, αιτιολογώντας την απόρριψη της συμφωνίας από τη Γαλλία.

«Αν και η εμπορική διαφοροποίηση είναι αναγκαία, το οικονομικό όφελος της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur θα είναι περιορισμένο για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, μόλις +0,05% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων και κρίσιμων αγροτικών κλάδων, που είναι απαραίτητοι για τη διατροφική μας κυριαρχία», εκτίμησε.



Πηγή: skai.gr

