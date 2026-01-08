Κύπρος: Διαρροή βίντεο με «μαϊμού επενδυτές» στο Προεδρικό - Οι πρώτες αντιδράσεις

Αναταράξεις προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου η κυκλοφορία βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνδέει τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε από την Έμιλυ Τόμσον, αναπαράχθηκε από κυπριακά μέσα.

Ποιοι εμφανίζονται στο βίντεο

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, σύμφωνα με το Sigmalive.

Το περιεχόμενο

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα συνομιλιών γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, την πρόσβαση στο Προεδρικό και τις σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» – αναφορές στα όρια χρηματοδότησης

Σύμφωνα με το Sigmalive, κεντρικό μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Το σχόλιο, όπως καταγράφεται, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη σύνδεση με πρόσωπα ή με αποδεδειγμένες ενέργειες, αλλά εντάσσεται σε μια συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Ακολούθως προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στη Cyfield και στην εγγύτητα με τον Πρόεδρο

Ο CEO της Cyfield κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Ο ίδιος συνομιλητής ακούγεται να δηλώνει ότι: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες». Συμπληρώνει επίσης ότι δεν τον βλέπει δημόσια για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».

Άγνωστες συνθήκες καταγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Το θέμα ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι κατέγραψαν το βίντεο, ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η καταγραφή.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, ο οποίος προσήλθε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας καταθέτοντας ως παραπονούμενος και καταγγέλλοντας ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα «Χ», στο οποίο εμφανίζεται, έχει παραποιήσει τις δηλώσεις του.

Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να εννοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά, αναφέρει το philenews.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τα διαχειριζόταν ο μετέπειτα διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του philenews, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.



