Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει «αποτύχει» στην επίθεσή της στο Χάρκοβο, βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

"Σήμερα μίλησα με τον Ανώτατο Διοικητή (Ολεξάντερ Σίρσκι) — συνολικά, για την κατάσταση. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι ο ρωσικός στρατός απέτυχε να εκτελέσει την επιχείρησή του στο Χάρκοβο", είπε ο Ζελένσκι αργά το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με το Anadolu.

Όπως δήλωσε, ο ουκρανικός στρατός συγκρατεί επί του παρόντος τις ρωσικές δυνάμεις «στο μέτρο των δυνατοτήτων του», ενώ πρόσθεσε ότι το μέτωπο στην περιοχή ενισχύθηκε με δυνάμεις και θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι ενημερώθηκε για μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση στο "πιο δύσκολο" μέτωπο του Ντονέτσκ στα ανατολικά, αναφέροντας ότι το Κίεβο εργάζεται για την παροχή περισσότερων εφεδρειών για τον ουκρανικό στρατό. Είπε ότι πέτυχαν κάποιες "νέες λύσεις" για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

"Έχει σημειωθεί επίσης πρόοδος στο πυροβολικό - συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βλημάτων διαμετρήματος 155 στην Ουκρανία, και ετοιμάζουμε μια νέα πλατφόρμα παραγωγής. Βελτιώνονται επίσης οι ικανότητές μας για την αεροπορία και τον ηλεκτρονικό πόλεμο", είπε επίσης ο Ζελένσκι.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι νέες συμφωνίες ασφαλείας για την Ουκρανία είναι σχεδόν έτοιμες, προσθέτοντας ότι από τον περασμένο μήνα το Κίεβο επεκτείνει τις δυνατότητές του στο πεδίο της μάχης και ότι τον Ιούνιο, η χώρα θα πρέπει να "ενδυναμώσει τη διπλωματία και τις στρατηγικές της προοπτικές".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.