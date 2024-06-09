Βετεράνος Β΄ Παγκοσμίου πολέμου νιόγαμπρος στα 100

Μια ιστορία που το σενάριό της ξέρει μόνο η ζωή.Ο έρως χρόνια δεν κοιτά. Ακόμη κι όταν οι δύο ερωτευμένοι συμπληρώνουν μαζί σχεδόν δύο αιώνες ζωής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο γαμπρός Χάρολντ Τέρενς είναι βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ήρθε στη Νορμανδία τις προάλλες για να τιμήσει με άλλους επιζώντες τα 80 χρόνια από την απόβαση των Συμμάχων. Που σημαίνει ότι έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου. Και τίποτα στον κόσμο δεν θα τον σταματούσε στην απόφασή του να παντρευτεί στη Νορμανδία την καλή του Τζιν Σουέρλιν, ετών 96, στο όμορφο δημαρχείο της πόλης Καραντάν, όπου μετά την απόβαση το 1944 οι Αμερικανοί έδωσαν σκληρές μάχες για να την καταλάβουν από τους Γερμανούς.



«Περίμενα 96 χρόνια»

«Η θρησκεία μου είναι η αγάπη» λέει στις κάμερες των διεθνών τηλεοπτικών δικτύων. «Πιστεύω στην αγάπη, έχω διδάξει στην οικογένειά μου όπου κι αν πάνε, μόνο αγάπη. Δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι μου χωρίς να τους πω αγάπη ή να τους φιλήσω, πάντα, από την ημέρα που γεννήθηκαν μέχρι σήμερα". Με το γαλάζιο κουστούμι του, το γαμπριάτικο μπουκέτο στο στήθος και το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής που του απένειμε το 2019 ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ήρθε στο δημαρχείο χειροκροτούμενος από τους προσκεκλημένους, συγγενείς και φίλους. Στη συνέχεια έκανε την είσοδό της η νύφη, ντυμένη με ένα ροζ σατέν φουστάνι. Πιασμένοι από το χέρι και υπό τους ήχους του Ave Maria και του I will always love you της Γουίτνεϊ Χιούστον και οι δυο μαζί μοίραζαν χαμόγελα πλημμυρισμένοι από ευτυχία. «Oui» είπε η Σουέρλιν μάλιστα στα γαλλικά όταν ρωτήθηκε από τον δήμαρχο Ζαν-Πιερ Λονέρ, εάν επιθυμεί για σύζυγό της τον Τέρενς.«Περίμενα 96 χρόνια για να βρω τον κατάλληλο άνδρα και τώρα έχω έναν γάμο, όπως μόνο μια βασίλισσα και ένας βασιλιάς μπορούν να έχουν», δήλωσε η Σουέρλιν μετά την τελετή. "Είναι η καλύτερη στιγμή ολόκληρης της ζωής μου. Είμαι 100 ετών και η νύφη είναι 96 και το να παντρευτώ στο Καραντάν είναι το δεύτερο αγαπημένο μου μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μπορούσα να ζήσω εδώ για το υπόλοιπο της ζωής μου και να είμαι όσο πιο ευτυχισμένος γίνεται" είπε στο πλευρό της ο Τέρενς. Μάλιστα αποκάλυψε ότι θα ήθελε να παντρευτεί στην παραλία Omaha, όπου αποβιβάστηκαν την 6η Ιουνίου του 1944 οι Αμερικανοί συμπολεμιστές του, αλλά το περιβάλλον με τους λευκούς σταυρούς των πεσόντων δεν ήταν το κατάλληλο για γάμο.Έναν γάμο από … απρόσμενο έρωτα. Επί 70 χρόνια ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του Θέλμα, με την οποία έχει παιδιά κι εγγόνια. Το 2018 πέθανε και το 2021 ένας φίλος τού σύστησε την Σουέρλιν, επίσης χήρα. Το πρώτο ραντεβού δεν πήγε καλά, αλλά στο δεύτερο ανακάλυψαν ότι ο ένας ήταν πλασμένος για τον άλλο. «Δεν ξέραμε αν θα ήταν ζωντανός ή αρκετά καλά για να ταξιδέψει και να πάει στην 80ή επέτειο της D-Day» είπε ο γιος του Μπιλ Τέρενς. «Έτσι, πριν από μερικούς μήνες μας είπε ότι αισθάνεται καλά και θέλει να πάει, και του είπαμε ότι θα τον υποστηρίξουμε, θα έρθουμε μαζί του. Και τότε μας είπε, ξέρετε, όσο θα βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη χώρα, τη ρομαντική χώρα, θέλω να παντρευτώ τη Τζιν. Όλοι νομίζαμε ότι ήταν λίγο τρελό, αλλά τον υποστηρίξαμε και ήρθαμε. Ο πατέρας μου είναι ένας πολύ παθιασμένος άνθρωπος. Πιστεύει στην αγάπη πολύ περισσότερο από τον πόλεμο. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ γι' αυτόν και τη Τζιν που μπορούν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί και όχι μόνοι τους".Και επειδή ο δήμαρχος του Καραντάν δεν μπορεί εκ του νόμου να παντρεύει ξένους, η τελετή θα επαναληφθεί στη Φλόριντα, όπου ζουν οι νεόνυμφοι για να στεριώσει ο γάμος καλύτερα. Νέοι όρκοι πίστης κι αφοσίωσης μέχρι το τέλος της ζωής τους. Οι κάτοικοι του Καραντάν τους συνόδευσαν σε αυτό το όμορφο ταξίδι της ζωής, ήλπιζαν μάλιστα ότι θα συμμετάσχει ο Τέρενς στην παρέλαση στο κέντρο της πόλης, αλλά ο γιος του το απέκλεισε, διότι ήταν προσκεκλημένος στο επίσημο δείπνο τουπροέδρου Μακρόν προς τιμήν του Αμερικανού ομολόγου του Μπάιντεν. «Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους» ευχήθηκε μεγαλόφωνα ο Εμμανουέλ Μακρόν σε κάποια στιγμή του δείπνου προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων κι ένα δάκρυ ευτυχίας…APTN, AFPTV Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.