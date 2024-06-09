Το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) του Χέρμπερτ Κικλ προηγείται με ποσοστό 28-30% στην Αυστρία σύμφωνα με τα exit polls.

Το συντηρητικό κόμμα OVP λαμβάνει ποσοστό 21-23% και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPO) βρίσκονται στο 22-24%.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

FPÖ-ID: 28-30%

SPÖ-S&D: 22-24%

ÖVP-EPP: 21-23%

GRÜNE-G/EFA: 10-12%

NEOS-RE: 10-12%

KPÖ-LEFT: 3%

DNA→ECR: 3%

Τα αποτελέσματα, σε πρώτη φάση, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις που έφερναν για πρώτη φορά το Κόμμα της Ελευθερίας στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με πρόβλεψη από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για τους αυστριακούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και το πρακτορείο ειδήσεων APA και που δημοσιεύτηκε όταν οι κάλπες έκλεισαν στις Κυριακή, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από τρεις δημοσκόπους για τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ORF, την Puls 24 TV και την APA, φέρνει ξεκάθαρα στην πρώτη θέση το Κόμμα της Ελευθερίας, το οποίο βρίσκεται στην ίδια πολιτική ομάδα με τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία της Μαρίν Λεπέν.

Το Κόμμα Ελευθερίας (FPO) ήταν στο 27%, ακολουθούμενο από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (OVP) του Καγκελαρίου Καρλ Νεχάμερ με 23,5% και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPO) με 23%, σύμφωνα με την πρόβλεψη που βασίζεται σε έρευνες σε 3.600 άτομα που πραγματοποιήθηκαν στην περασμένη εβδομάδα.

Έδειξε επίσης ότι οι Πράσινοι και οι φιλελεύθεροι Νέοι εξασφάλιζαν έδρες, και οι δύο με ποσοστό περίπου 10,5% Το περιθώριο λάθους ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Είμαστε με διαφορά η ισχυρότερη δύναμη σε μια εθνική αναμέτρηση. Αυτό δείχνει καθαρά ότι οι άνθρωποι στην Αυστρία θέλουν αξιοπιστία και αλλαγή. Και αυτό θα το καταλάβει κανείς και το φθινόπωρο», σχολίασε ο τρίτος εθνικός πρόεδρος του FPÖ Νόρμπερτ Χόφερ, με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Αυστρία μετά το καλοκαίρι. Το κόμμα του κερδίζει για πρώτη φορά εκλογές, ενώ τα δύο πρώην μεγαλύτερα κόμματα, ÖVP και SPÖ, καταγράφουν από τα χειρότερα ποσοστά της ιστορίας τους σε ευρωεκλογές. Ενισχυμένοι βγαίνουν από την αναμέτρηση οι NEOS.

«Η πρώτη θέση του Κόμματος της Ελευθερίας αποτελεί ένα "μάθημα" για την κυβερνητική πολιτική στην πανδημία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και τώρα το FPÖ έχει αποδείξεις ότι μπορεί να τερματίσει πρώτο και στις εθνικές εκλογές», σχολίασε ο αναλυτής του ORF, Πέτερ Ούνγκερ.

Ενώ η Αυστρία είναι μια σχετικά μικρή χώρα με μόλις 20 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ψηφοφορία αποτελεί πρόβα για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Αυστρίας αργότερα φέτος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το FPO έχει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα σε αυτή την εκλογική κούρσα.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

