Κύπρος: Επιχείρηση επαναπατρισμού Ισραηλινών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ισραηλινών πολιτών που βρέθηκαν αποκλεισμένοι στην Κύπρο λόγω της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών οδήγησαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου του Ισραήλ και στην αδυναμία επιστροφής χιλιάδων πολιτών στην πατρίδα τους.

Αερογέφυρα επαναπατρισμού μέσω Κύπρου

Από νωρίς το πρωί οργανώνεται η μαζική επιστροφή των Ισραηλινών, με τουλάχιστον 13 πτήσεις να αναχωρούν εντός της ημέρας από τη Λάρνακα και την Πάφο προς το Ισραήλ, μεταφέροντας πάνω από 1.000 άτομα. Η απόφαση για την άμεση επιστροφή ελήφθη μόλις το Τελ Αβίβ διαβεβαίωσε για την ασφάλεια των πτήσεων, προχωρώντας έτσι στην άρση των περιορισμών στις αερομεταφορές.

Παράλληλα, η κυπριακή πλευρά ανακοίνωσε πως για τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού χιλιάδων Ισραηλινών, διαθέτει και κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 2.000 επιβατών. Το πλοίο προγραμματίζει να πραγματοποιήσει δύο διαδρομές από κυπριακά λιμάνια προς το Ισραήλ, εν αναμονή της τελικής έγκρισης από το αντίστοιχο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας για το πρώτο δρομολόγιο. *Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές*, στη διάθεση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται στοιχεία που θέλουν τουλάχιστον 150.000 Ισραηλινούς να βρίσκονται εκτός χώρας, με τους 50.000 εξ αυτών να έχουν ήδη αιτηθεί επαναπατρισμό.

Στρατιωτική κινητοποίηση στην Κύπρο

Πέρα από τις τακτικές πτήσεις και τα πλωτά μέσα, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, επιβεβαίωσε πως βρίσκονται στη χώρα αμερικανικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, τόσο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας όσο και σε στρατιωτική βάση στην Πάφο. Όπως έγινε γνωστό, τα μεταγωγικά αυτά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης για τη μεταφορά Ευρωπαίων πολιτών από το Ισραήλ προς τις χώρες καταγωγής τους. *Το ενδεχόμενο εκκένωσης Ευρωπαίων με στρατιωτικά μέσα είχε ήδη τεθεί στο τραπέζι πριν από δύο ημέρες, στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Γερμανίας στη Λάρνακα.*

Η Κύπρος συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί ως ενδιάμεσος σταθμός ασφάλειας και επαναπατρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε περιόδους κρίσης.

Πηγή: Deutsche Welle

