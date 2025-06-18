Νέα Ζηλανδία: Οι αρχές επέτρεψαν την ιατρική χρήση παραισθησιογόνων μανιταριών

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε το πράσινο φως για την ιατρική χρήση της ψιλοκυβίνης, μιας ουσίας που είναι με φυσικό τρόπο παρούσα σε ορισμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, με την ελπίδα να καταπολεμήσει την κατάθλιψη.

«Η ψιλοκυβίνη παραμένει ένα μη εγκεκριμένο φάρμακο, αλλά επιτρέπεται πλέον να τη συνταγογραφήσει ένας πολύ έμπειρος ψυχίατρος σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κατάθλιψη που αντιστέκεται στη θεραπεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Σέιμουρ.

«Είναι μια σημαντική πρόοδος για όσους έχουν προσβληθεί από κατάθλιψη και έχουν προσπαθήσει τα πάντα και υποφέρουν ακόμα», πρόσθεσε.

Εκτός απ' αυτόν τον ειδικό, μόνο ψυχίατροι που είχαν συμμετάσχει σε κλινικές δοκιμές της ψιλοκυβίνης θα μπορούν με τη σειρά τους να συνταγογραφούν αυτή την ουσία στους ασθενείς τους, σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, διευκρινίσθηκε.

Οι επιστήμονες εξετάζουν όλο και πιο σοβαρά τη χρήση ψυχεδελικών για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, όπως η κατάθλιψη.

Το 2023, η Αυστραλία είχε ήδη επιτρέψει τα παραισθησιογόνα μανιτάρια για ιατρικούς σκοπούς, αλλά και το χάπι ecstasy για την αντιμετώπιση ορισμένων ψυχικών παθήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.