Κάλας: Η Ρωσία «δεν έχει καμία πιθανότητα» αν οι χώρες του NATO παραμένουν ενωμένες

Η Ρωσία είναι «απειλή» για την παγκόσμια ασφάλεια, αλλά «δεν έχει καμία πιθανότητα αν οι χώρες μέλη του NATO παραμένουν ενωμένες», έκρινε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τη Σοβιετική Ένωση (…) Σήμερα απέναντι στο NATO και την ΕΕ, η Ρωσία δεν έχει καμία πιθανότητα. Ωστόσο, οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι», σημείωσε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στη Χάγη.

Το NATO έχει 32 χώρες-μέλη, οι 23 από τις οποίες είναι επίσης μέλη της ΕΕ.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Ρωσία θα εξεταστούν με προσοχή κατά τη σύνοδο κορυφής στις 24 και 25 Ιουνίου στην Ολλανδία.

Μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, η οποία σηματοδοτήθηκε από την εσπευσμένη αποχώρηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου, οι μεγάλες βιομηχανικές δημοκρατίες δεν εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία να καταδικάζουν τη «ρωσική επίθεση» στην Ουκρανία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, είναι απαραίτητο τα μέλη του NATO να δείξουν στο σύνολό τους ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή.

«Η Ρωσία συνιστά ήδη άμεση απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε.

«Αυτοί που έχουν κοινά σύνορα με τη Ρωσία πάντα ένιωθαν πιο έντονα τις προκλήσεις της. Αυτοί από εμάς που υπέστησαν τον σοβιετικό ιμπεριαλισμό το αισθάνονται αυτό εντονότερα», υπογράμμισε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, της χώρας της Βαλτικής που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ωστόσο η απειλή της Ρωσίας για τη διατλαντική ασφάλεια είναι ένα πρόβλημα για όλους μας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

