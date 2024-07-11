Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση φορτηγού πλοίου υπό σημαία Καμερούν ανοικτά της Οδησσού, με την κατηγορία ότι μετέφερε σιτηρά προερχόμενα από την υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU)

Τουλάχιστον δύο φορές, το πλοίο Usko MFU εισήλθε στο λιμάνι της Σεβαστούπολης έχοντας απενεργοποιήσει το σύστημα AIS ώστε να χαθεί το στίγμα του, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον την πρώτη φορά, τον Νοέμβριο 2023, το πλοίο απέπλευσε μεταφέροντας 3.000 τόνους αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τουρκικής εταιρείας.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν αγροτικές ζώνες της νότιας Ουκρανίας κατά το πρώτο έτος της ρωσικής εισβολής το 2022 και το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι κλέβει και καταστρέφει τα σιτηρά της.

Σύμφωνα με τη SBU, ο καπετάνιος και το 12μελές πλήρωμα βοήθησαν στην εξαγωγή πολλών τόνων ουκρανικών σιτηρών από τις κατεχόμενες νότιες περιοχές της Ουκρανίας προς τη Μέση Ανατολή και την πώλησή τους για λογαριασμό της Ρωσίας. "Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκαν οι παράνομες πράξεις και την ταυτοποίηση και άλλων ενεχόμενων προσώπων".

Ο αζέρος καπετάνιος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για παραβίαση των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

