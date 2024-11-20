Πόλεμος στην Ουκρανία: Παραδόθηκαν σε κέντρο εκπαίδευσης ουκρανών πιλότων στη Ρουμανία τα δύο τελευταία F-16

Σε κέντρο εκπαίδευσης Ουκρανών πιλότων στη Ρουμανία παραδόθηκαν τα δύο τελευταία από τα 18 μαχητικά F-16 που είχε υποσχεθεί η Ολλανδία στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας.
Η Ολλανδία, η Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο είχαν δεσμευτεί συλλογικά να παραδώσουν στην Ουκρανία περισσότερα από 60 αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων και τεχνικού προσωπικού, προκειμένου να ενισχύσουν το Κίεβο στον πόλεμο κατά των Ρώσων εισβολέων.
Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα αυξήσει κατά 10% τις αμυντικές δαπάνες της το επόμενο έτος, επικαλούμενη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
