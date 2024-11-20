Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ ύποπτος για δεύτερο βιασμό

Ο πρωτότοκος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ θεωρείται ύποπτος για δεύτερο βιασμό, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική αστυνομία, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του.

Καρπός μιας σχέσης που είχε προηγηθεί του γάμου της μητέρας του το 2001 με τον Χάακον, πρίγκιπα διάδοχο του νορβηγικού θρόνου, ο 27χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας ως ύποπτος για βιασμό.

Ο δικηγόρος της αστυνομίας Αντρέας Κρουσέφσκι δήλωσε σήμερα ότι μια δεύτερη υποψία βιασμού προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

"Πρόκειται για μια σεξουαλική επαφή που έγινε χωρίς συγκατάθεση με μια γυναίκα ανήμπορη να αντιδράσει στην πράξη", διευκρίνισε στο περιθώριο ακρόασης που έλαβε χώρα για την προφυλάκιση.

Η έρευνα που διενεργείται θεωρεί ύποπτο τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι για δύο βιασμούς και η αστυνομία ζητεί να τεθεί σε προσωρινή κράτηση, πρόσθεσε ο Αντρέας Κρουσέφσκι.

Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του υπόπτου και προχώρησε σε κατασχέσεις.

Ο Χόιμπι είχε συλληφθεί στις 4 Αυγούστου έπειτα από έναν καβγά τη νύχτα στο διαμέρισμα μιας γυναίκας στο Όσλο και κατηγορείτο για πρόκληση σωματικών βλαβών στη γυναίκα αυτή, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αστυνομία είχε βρει εκείνη την ώρα ένα μαχαίρι σφηνωμένο σε έναν τοίχο του υπνοδωματίου της γυναίκας.

Στη συνέχεια, ο Χόιμπι συνελήφθη ξανά τον Σεπτέμβριο για την παραβίαση ενός περιοριστικού μέτρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν συνελήφθη τη Δευτέρα, βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με το φερόμενο θύμα του περιστατικού του Αυγούστου.

Ο Χόιμπι και τα ετεροθαλή αδέλφια του - η πριγκίπισσα 'Ινγκριντ Αλεξάντρα, 20 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 18 ετών - ανατράφηκαν όλοι μαζί από την Μέτε-Μάριτ και τον Χάακον.

Σε αντίθεση με αυτά, ο Χόιμπι δεν έχει επίσημο δημόσιο ρόλο.

Πηγή: skai.gr

