Δέματα «μπάμπουσκες» βρέθηκαν στο σπίτι της 74χρονης μητέρας της Νάνσυ , η οποία φαίνεται να ήταν η αποθηκάριος των χρημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τα είχε αποθηκεύσει σε μια ντουλάπα και σε ένα ψυγείο στη βεράντα του σπιτιού της. Η Αστυνομική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων χρειάστηκε δύο λεπτά για να ξεδιπλώσει κάθε συσκευασία.

Ειδικότερα, η εξωτερική συσκευασία ήταν καταστήματος με καλσόν και μαγιό, ακολουθούσε η επόμενη με περιοδικά, μετά από άλλες σακούλες, που κατέληξαν σε ένα τάπερ που περιείχε τα χρήματα. Στο τέλος υπήρχε και ένα υλικό απορρόφησης της υγρασίας για να μην καταστρέφονται τα χρήματα. Στο σπίτι της μητέρας της Νάνσυ βρέθηκαν 135.000 ευρώ.

Στο σπίτι του 42χρονου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης του δήμου Αθηναίων βρέθηκαν 283.000 ευρώ σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Συνολικά, η αστυνομία κατέσχεσε 450.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τετράδια της 43χρονης Νάνσυ, καταγράφονται 700.000 ευρώ από παράνομα έσοδα τον χρόνο, σε διάστημα από το 2021 μέχρι σήμερα.

