Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Βαρσοβία εξετάζει πρόταση από το Κίεβο για την κατάρριψη ρωσικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το πολωνικό έδαφος, ενώ βρίσκονται ακόμη στον ουκρανικό εναέριο χώρο.



Η πρόταση συμπεριλήφθηκε σε μια κοινή αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών που υπεγράφη κατά την επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βαρσοβία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.



«Σε αυτό το στάδιο, αυτή είναι μια ιδέα. Αυτό που αναφέρει η συμφωνία μας είναι ότι θα διερευνήσουμε αυτήν την ιδέα» διευκρίνισε ο Πολωνός αξιωματούχος μιλώντας στο American Enterprise Institute στην Ουάσιγκτον.



Τόνισε δε, ότι ορισμένοι ρωσικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης προς ουκρανικούς στόχους κοντά στη δυτική πόλη Λβίβ, όχι μακριά από τα ουκρανοπολωνικά σύνορα, διέσχισαν τη Λευκορωσία και μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο για περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν στραφούν προς τους στόχους τους στην Ουκρανία.



Ο κ. Σικόρσκι αναγνώρισε ότι ένας τόσο σύντομος χρόνος έδωσε στην Πολωνία λίγο χρόνο για να αντιδράσει. Ωστόσο, η πρόταση θα κάλυπτε θεωρητικά κάθε πύραυλο που διασχίζει τη δυτική Ουκρανία προς την Πολωνία.



«Είμαστε κράτος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, και οι ρωσικοί πύραυλοι παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας. Υποθέτουμε κατά λάθος», είπε o Πολωνός ΥΠΕΞ.



«Το δίλημμά μας είναι το εξής. Εάν τους καταρρίψουμε μόνο όταν έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο μας, τα συντρίμμια αποτελούν απειλή για τους πολίτες και την περιουσία μας. Και οι Ουκρανοί λένε, ‘’Παρακαλώ, δεν μας πειράζει, κάντε το στον εναέριο χώρο μας’’ όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος να περάσουν στο πολωνικό έδαφος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι αυτοάμυνα, αλλά διερευνούμε την ιδέα», σημείωσε ο Σικόρσκι.



Πρόσθεσε ότι ένας μη οπλισμένος ρωσικός πύραυλος προσγειώθηκε κοντά στο σπίτι του στο Bydgoszcz περίπου 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Λευκορωσίας, χωρίς να βλάψει κανέναν, τον Δεκέμβριο του 2022.



Δύο Πολωνοί πολίτες σκοτώθηκαν από πτώση συντριμμιών όταν η Ουκρανία κατέρριψε έναν ρωσικό πύραυλο κοντά στα πολωνικά σύνορα έναν μήνα νωρίτερα.



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ξεκαθάρισε ότι η Βαρσοβία θα διαβουλευθεί με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και θα επιδιώξει τη συμφωνία τους πριν επιχειρήσει να καταρρίψει οποιονδήποτε ρωσικό πύραυλο.



«Αν υπάρξει μια τέτοια απόφαση, μπορεί να είναι μόνο συμμαχική απόφαση. Δεν θα είναι ποτέ μια ατομική απόφαση» επισήμανε στον πολωνικό τηλεοπτικό σταθμό TVN από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. «Η βασική γνώμη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά δύσπιστες σε αυτό το θέμα, επομένως η Πολωνία σίγουρα δεν θα λάβει μια τέτοια απόφαση μόνη της», πρόσθεσε.

Αμυντικός αναλυτής της Polityka Insight, προειδοποίησε στο BBC ότι η ιδέα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για την Πολωνία.



«Χωρίς ισχυρή συμμαχική υποστήριξη, που δεν υπάρχει, αυτή η πρόταση είναι πολύ επικίνδυνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Από την άποψη των μέσων αεράμυνας μας και του γεγονότος ότι μπορεί να υποστούμε κάποιου είδους ρωσική απάντηση» πρόσθεσε.



Η Πολωνία σχεδιάζει να παράσχει φέτος πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.



