Η περίφημη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης θεωρείται μια από τις κεντρικότερες και ακριβότερες περιοχές της Νέας Υόρκης διάσημη για τα πολυτελή της καταστήματα. Τη φήμη της αυτή ωστόσο, συναγωνίζεται πλέον ένας άλλος πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος με πολυτελή καταστήματα. Πρόκειται για την Via MonteNapoleone έναν όμορφο στενό πεζόδρομο στο Μιλάνο ο οποίος κατακλύζεται από πολυτελή καταστήματα με ρούχα υψηλής ραπτικής, τον οποίο και έστεψε η εμπορική εταιρεία ακινήτων Cushman & Wakefield ως τον πιο ακριβό εμπορικό δρόμο στον κόσμο.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του ετήσιου παγκόσμιου δείκτη της αμερικανικής εταιρείας Cushman & Wakefield, ο οποίος κατατάσσει τις εμπορικές περιοχές με βάση τις τιμές του ενοικίου, κατατάσσει τη Via MonteNapoleone πλέον πρώτη στη λίστα.

Το μέσο ενοίκιο στην οδό του Μιλάνου έχει αυξηθεί στα 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε σύγκριση με 19.537 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (2.000 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι) σε μια έκταση 11 τετραγώνων της άνω 5ης Λεωφόρου.

Το μικρό μέγεθος της Via MonteNapoleone - μόλις 350 μέτρα - και η κοντινή της απόσταση από υπηρεσίες και κορυφαίους πολιτιστικούς χώρους είναι μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων του δρόμου, σύμφωνα με τον Guglielmo Miani, πρόεδρο της ένωσης MonteNapoleone District.

«Δε χωράνε όλα, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα», καθώς ο περιορισμένος χώρος κάνει τον δρόμο ακόμα πιο αποκλειστικό και δυναμικό, είπε ο Miani.

Οι δημοφιλέστερες μάρκες που υπάρχουν στη Via MonteNapoleone κάνουν ετήσιες πωλήσεις 50 έως 100 εκατομμυρίων ευρώ, είπε ο Miani, με τα περισσότερα έσοδα να πηγαίνουν στην πληρωμή του ενοικίου. Ο οίκος Tiffany & Co. ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στη Via Montenapoleone και ο επί μακρόν ενοικιαστής Fendi επεκτείνεται.

Η περιφέρεια MonteNapoleone λέει ότι 11 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επισκεφθεί την περιοχή φέτος έως τον Νοέμβριο, αλλά δεν είναι γνωστό το πόσοι ήταν αυτοί που ξόδεψαν χρήματα και πόσοι απλά πέρασαν χαζεύοντας τις βιτρίνες.

Ο μέσος αγοραστής στη Via MonteNapoleone ξόδεψε 2.500 ευρώ ανά αγορά μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εταιρεία αφορολόγητων αγορών Global Blue.

Παρά το γεγονός ότι η άνω 5η Λεωφόρος έπεσε στο Νο. 2 στη λίστα της Cushman & Wakefield, η οργάνωση που λειτουργεί ως φύλακας και επικεφαλής της οδού του Μανχάταν έχει επαινέσει το επίτευγμα της MonteNapoleone.

«Η επένδυση του Μιλάνου στη δημόσια σφαίρα του αποδίδει καρπούς, κάτι που είναι μια νίκη για τους αγοραστές, τις επιχειρήσεις και την πόλη συνολικά», δήλωσε η Madelyn Wils, μεταβατική πρόεδρος του Fifth Avenue Association.

Ωστόσο, εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι με νέες επενδύσεις και με μια χρονιά όπου θα σημειωθεί ρεκόρ πωλήσεων η 5η Λεωφόρος, «θα επιστρέψει στην κορυφή σε χρόνο μηδέν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.