Για «έκρηξη» της βίας - αναλογικής και ψηφιακής - μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται σε μετανάστες, έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις στην Γερμανική Βουλή.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με την ψηφιακή βία σε βάρος γυναικών, μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας γνωστής ηθοποιού σε βάρος του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό», ο καγκελάριος τόνισε ότι ομάδες μεταναστών ευθύνονται εν μέρει για την «έκρηξη» των κρουσμάτων αναλογικής και ψηφιακής βίας στη χώρα.

«Δεν θέλω να υποβαθμίσω το θέμα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς και, απαντώντας στην κριτική κυρίως των Πρασίνων ότι δεν αναφέρεται στο θέμα της συζήτησης, σημείωσε: «Δεν είναι μόνο οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα που συζητούν και μιλάνε για αυτό το θέμα, αλλά και πολλοί άνδρες - και εγώ είμαι ένας από αυτούς». Αναφερόμενος μάλιστα στις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, έκανε λόγο για επεξεργασία νόμου για την ηλεκτρονική παρακολούθηση με «βραχιολάκι», αλλά και για αποθήκευση διευθύνσεων IP, προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξη εγκλημάτων στον ψηφιακό χώρο.

Πηγή: skai.gr

