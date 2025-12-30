Σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας διήμερης συνεδρίασης, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) συμφώνησε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου μόνο μετά από μια πολύ λεπτή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία αυτή τη στιγμή.

Ακόμη και ορισμένοι από εκείνους που υποστήριξαν τη μείωση των επιτοκίων αναγνώρισαν ότι «η απόφαση ήταν πολύ ισορροπημένη ή ότι θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει τη διατήρηση του αμετάβλητου», δεδομένων των διαφορετικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, σημειώνει το Reuters.

Στις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση της 9ης-10ης Δεκεμβρίου, έξι αξιωματούχοι αντιτάχθηκαν κατηγορηματικά στη μείωση και δύο από την ομάδα αυτή διαφώνησαν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς.

«Οι περισσότεροι συμμετέχοντες» τελικά υποστήριξαν τη μείωση, με «μερικούς» να υποστηρίζουν ότι ήταν μια κατάλληλη στρατηγική «που θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας μετά την πρόσφατη επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν ανησυχία ότι η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό που έχει θέσει η επιτροπή είχε σταματήσει.

«Ορισμένοι συμμετέχοντες πρότειναν ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές τους προοπτικές, θα ήταν πιθανώς σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος αμετάβλητο για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη μείωση του εύρους κατά τη συνεδρίαση αυτή», ανέφεραν τα πρακτικά σε μια συζήτηση στην οποία οι αξιωματούχοι διαφώνησαν τόσο υπέρ μιας πιο αυστηρής όσο και μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής, ένα ασυνήθιστο αποτέλεσμα για την κεντρική τράπεζα που έχει πλέον συμβεί σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Η μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο μείωσε το βασικό επιτόκιο της Fed σε ένα εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, η τρίτη συνεχόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας, καθώς οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι η επιβράδυνση της μηνιαίας δημιουργίας θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανεργίας δικαιολογούσαν μια ελαφρώς λιγότερο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια μειώθηκαν και πλησίασαν ένα ουδέτερο επίπεδο που δεν αποθαρρύνει ούτε ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τις δαπάνες, οι απόψεις στη Fed διχάστηκαν σχετικά με το πόσο ακόμη πρέπει να μειωθούν.

Νέες προβλέψεις που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δείχνουν ότι αναμένεται μόνο μία μείωση επιτοκίου το επόμενο έτος, ενώ η διατύπωση της νέας δήλωσης πολιτικής υποδηλώνει ότι η Fed πιθανότατα θα παραμείνει σε αναμονή μέχρι να εμφανιστούν νέα στοιχεία που να δείχνουν είτε ότι ο πληθωρισμός μειώνεται εκ νέου είτε ότι η ανεργία αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η έλλειψη επίσημων στοιχείων κατά τη διάρκεια της 43ήμερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, ένα κενό στις πληροφορίες που δεν έχει ακόμη πλήρως καλυφθεί, συνέχισε να διαμορφώνει τις προοπτικές και τις απόψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου.

Ορισμένοι από όσους αντιτάχθηκαν ή έδειξαν σκεπτικισμό για την πιο πρόσφατη μείωση και υπογράμμισαν ότι η δημοσίευση σημαντικού όγκου στοιχείων για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδριάσεων θα ήταν χρήσιμη για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας μείωσης των επιτοκίων.

Η ενημέρωση των στοιχείων συνεχίζεται, με τα στοιχεία για την απασχόληση και τις τιμές καταναλωτή για τον Δεκέμβριο να δημοσιεύονται στις 9 και 13 Ιανουαρίου.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να αναμένουν επί του παρόντος ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο.

Πηγή: skai.gr

