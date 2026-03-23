Ξαφνική πρόοδος στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιρανική βαλλιστική επίθεση στο ισραηλινό λιμάνι Άσκελον επιβεβαίωσε την ικανότητα της Τεχεράνης να πλήξει στόχους μέχρι και στην περιμετρική της Γάζας.

Η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι αν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, θα στοχεύσει τις ενεργειακές υποδομές όλων των χωρών στην περιοχή.

Παρά τις παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ και Ρεζά Παχλεβί εκφράζουν επιφυλάξεις και ανησυχίες για πιθανή καταστροφή των ιρανικών κρατικών ενεργειακών υποδομών.

Παρασκηνιακές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν ακόμα μία ευκαιρία στην διπλωματία, ενώ σραήλ και Ρεζά Παχλεβί εξέφραζαν επιφυλάξεις για μία ενδεχόμενη καταστροφή των ιρανικών κρατικών ενεργειακών υποδομών.Ανταπόκριση από Ιερουσαλήμ



Η ιρανική βαλλιστική επίθεση που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες με στόχο τον σταθμό ηλεκτροδότησης του λιμανιού Άσκελον στο νότιο Ισραήλ απέδειξε για πρώτη φορά ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να πλήξει περιοχές μέχρι και την περιμετρική της Γάζας. Θραύσματα του πυραύλου σκορπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, χωρίς να πλήξουν τον σταθμό ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, το μήνυμα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση το καθεστώς της Τεχεράνης είναι ότι το πυραυλικό του οπλοστάσιο καλύπτει εξαιρετικά μεγάλο εύρος στόχων, όχι μόνο εντός της ισραηλινής επικράτειας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Απαντώντας στο πρόσφατο 48ωρο τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ, με το οποίο καλούσε το ιρανικό καθεστώς να άρει κάθε εμπόδιο που έθεσε στην ελεύθερη διέλευση των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, τότε οι ενεργειακές υποδομές όλων των χωρών της περιοχής θα τεθούν στο στόχαστρό της.

Πηγή: Deutsche Welle

Ισραήλ και Ρεζά Παχλεβί προβληματίζονταιΤο ενδεχόμενο να περάσει ο πόλεμος σε ένα νέο, ακόμα πιο συγκρουσιακό στάδιο, είναι σαφές ότι προβληματίζει τόσο τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, ως επίσης και το Ισραήλ.Όπως διευκρινίζουν καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές την ελληνική υπηρεσία της DW, μέχρι τώρα ο IDF στόχευσε ηγετικά στελέχη της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας, θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τον κρατικό μηχανισμό καταστολής των διαδηλώσεων και πυρηνικές εγκαταστάσεις που απέχουν σημαντικά από πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ συγχρόνως εκδίδονταν εντολές εκκένωσης πληθυσμού σε περιοχές στρατηγικού χαρακτήρα που βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικούς στόχους. Ωστόσο, οι προχθεσινές εκτεταμένες υλικές ζημιέςκαι ο μεγάλος αριθμός τραυματιών στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, φαίνεται πως μετέβαλαν την μεγαλύτερη εικόνα, όπως την αντιλαμβάνονται στα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων, καταλήγοντας πλέον στο συμπέρασμα ότι θα ήταν στρατηγικά ορθό η διακυβέρνηση Τραμπ να στοχοποιήσει επιχειρησιακά τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αφορμή στο Ιράν να πλήξει τις ισραηλινές ενεργειακές υποδομές.Παρόμοια αποτρεπτική διάθεση εκφράζουν, εμμέσως πλην σαφώς, χθεσινές δηλώσεις του διαδόχου του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλεβί. Απευθυνόμενος στο προεδρικό περιβάλλον της Ουάσιγκτον, συστήνει να μην πληγούν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν , επειδή τις συνέπειες θα υποστεί πρωτίστως ο απλός πολίτης της χώρας, ενώ παράλληλα, θα προκληθούν πολλές δυσκολίες ώστε, όταν το θεοκρατικό καθεστώς θα έχει ανατραπεί, το «νέο Ιράν» θα δυσκολευτεί πολύ να λειτουργήσει ξανά ως κανονικό κράτος.Παρότι δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσον οι συμμαχικές έμμεσες συστάσεις έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τον Λευκό Οίκο, με μία αιφνιδιαστική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι παρασκηνιακές επαφές με την ιρανική πλευρά κρίνονται εποικοδομητικές, με αποτέλεσμα να δώσει την εντολή στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να διακόψουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν τις επόμενες πέντε μέρες.

