Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασε ανησυχία για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Τουρκία, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της χώρα στις δημοκρατικές αξίες.

«Η συνεχιζόμενη κράτηση και η δίωξη του δημάρχου Ιμάμογλου, των εκλεγμένων αξιωματούχων, των πολιτικών της αντιπολίτευσης, των ακτιβιστών, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρηματικών εκπροσώπων και των δημοσιογράφων προκαλεί αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Τουρκίας στις δημοκρατικές αξίες. Εντείνει επίσης τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ως χώρα υποψήφια και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης», τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Γκιγιόμ Μερσιέ. Όπως υπογράμμισε, ως υποψήφια χώρα η Τουρκία «θα πρέπει να εφαρμόζει τα υψηλότερα δημοκρατικά πρότυπα και πρακτικές. Η διασφάλιση του πολιτικού πλουραλισμού και της ικανότητας των εκλεγμένων εκπροσώπων να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς αδικαιολόγητη παρέμβαση και χωρίς φόβο άδικης καταπίεσης είναι βασικά στοιχεία ενός δημοκρατικού συστήματος».

Παράλληλα, ο κ. Μερσιέ αναφέρθηκε στην Έκθεση της Κομισιόν για τη διεύρυνση το 2025 σχετικά με την Τουρκία, η οποία «σημειώνει υποχώρηση όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά πρότυπα», τονίζοντας ότι «η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει συνεχώς προτρέψει τις τουρκικές αρχές να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία».

