Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλουν εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, μια «αποτελεσματική λύση» για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση διάρκειας λίγων ωρών στην Κωνσταντινούπολη με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, του Ιράν, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, «το Ισραήλ επιδιώκει προκλήσεις για να επεκτείνει τις συγκρούσεις στην περιοχή (...). Ένα εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ από τα Ηνωμένα Έθνη θα ήταν μια αποτελεσματική λύση για τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο τόνο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν την Τρίτη δήλωσε χαρακτηριστικά: Ο χρόνος για διπλωματία «τελείωσε», ζητώντας κινήσεις προς την επιβολή «κυρώσεων» κατά του Ισραήλ. «Δε μας έμεινε κάτι άλλο να πούμε διπλωματικά, πολιτικά...τελειώσαμε με αυτά. Χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία», δήλωσε ο Φιντάν σε διάσκεψη για το «μέλλον της Παλαιστίνης» που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε παράλληλα τη «διαρκή ειρήνη» στον Καύκασο, μετά τη συνάντηση του Φιντάν με τους τέσσερις ομολόγους του, τον Ρώσο Σεργκέι Λαβρόφ, τον Ιρανό Αμπάς Αραγτσί, τον Αρμένιο Αραράτ Μιρζογιάν και τον Αζέρο Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ.

Δε δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Προσφάτως προέκυψαν εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης σχετικά με τον «διάδρομο Ζανγκεζούρ», ένα έργο του Αζερμπαϊτζάν που προχωρά μαζί με την Τουρκία με σκοπό την κατασκευή ενός διαδρόμου στα σύνορα μεταξύ της Αρμενίας, η οποία αποδέχθηκε το έργο, και του Ιράν, ενάντια στις επιθυμίες της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

