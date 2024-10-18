Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι.

"Θεωρώ απαράδεκτες τις επιθέσεις κατά της αποστολής Unifl, και οι δυο πλευρές πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια των στρατιωτών του ΟΗΕ", δήλωσε η Μελόνι μετά τη συνάντηση. "Θεωρώ ότι η αποστολή αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Μόνον ενισχύοντάς την, θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα", πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Unifil πρέπει να παραμείνει αμερόληπτη, σε συντονισμό με τον στρατό του Λιβάνου.

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η χώρα της μαζί με άλλους εταίρους πρότεινε κατάπαυση του πυρός τριών εβδομάδων. "Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου και ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης της χώρας αποδέχθηκαν την πρόταση, τώρα χρειάζεται μια επιπλέον προσπάθεια από την ισραηλινή πλευρά", δήλωσε τέλος η Μελόνι.

Κατά την άποψή της, τέλος, ο θάνατός του Γιαχία Σινουάρ μπορεί να προσφέρει περιθώρια για μια καινούρια εποχή, κάτι που η ισραηλινή πλευρά πρέπει να εκμεταλλευθεί με θετικό τρόπο".

Πηγή: skai.gr

