Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ζητά επίμονα από τους Δυτικούς συμμάχους του να επισπεύσουν τις παραδόσεις όπλων, θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τους ηγέτες των βαλκανικών χωρών, με την ευκαιρία μιας συνόδου που θα φιλοξενηθεί στην Κροατία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής.

Στόχος της συνόδου, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπρόβινκ, στα παράλια της Αδριατικής, είναι «όλη η περιοχή να παράσχει τη στήριξη της στην Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, στον αγώνα τους για την ελευθερία» ανέφερε ο Αντρέι Πλένκοβιτς στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Κροάτης πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα γίνει η σύνοδος. Σύμφωνα με κροατικά μέσα ενημέρωσης και μια κυβερνητική πηγή, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Τον Φεβρουάριο είχε διεξαχθεί παρόμοια σύνοδος στην Αλβανία και ο Ζελένσκι είχε ζητήσει τότε από τις χώρες των Βαλκανίων όπλα και πυρομαχικά για να αντιμετωπίσει η χώρα του τη Ρωσία. Ορισμένες, όπως η Σερβία και η Βοσνία, διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες παραγωγής πυρομαχικών.

Η σύνοδος του Ντουμπρόβνικ θα διεξαχθεί εν μέσω της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης και του προέδρου της Κροατίας για τη στήριξη που παρέχει η χώρα στην Ουκρανία. Την Τρίτη ο πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς έθεσε βέτο στην απόφαση της κυβέρνησης να στείλει αξιωματικούς του στρατού σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ στη Γερμανία με αντικείμενο τη στήριξη της Ουκρανίας. Δήλωσε τότε ότι δεν θα επιτρέψει σε Κροάτες στρατιώτες «να συμμετάσχουν σε δράσεις που ωθούν την Κροατία στον πόλεμο».

Ο πρωθυπουργός, που κατηγορεί τον Μιλάνοβιτς ότι ενεργεί σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, κάλεσε τους βουλευτές να παρακάμψουν το προεδρικό βέτο υπερψηφίζοντας την πρόταση της κυβέρνησης. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εγκριθεί η πρόταση με πλειοψηφία των δύο τρίτων της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

