Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε στη Ντόχα με κορυφαία στελέχη της παλαιστινιακής Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν τα οποία δημοσιοποίησαν εικόνες από τη συνάντηση. Ο Χαλίλ αλ Χάγια θεωρείται ο δεύτερος στην ιεραρχία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ο Πεζεσκιάν ταξίδεψε στο Κατάρ για την 3η σύνοδο του ACD (Asia Cooperation Dialogue / Διάλογος για Συνεργασία στην Ασία), οι εργασίες της οποίας ολοκληρώνονται σήμερα στο εμιράτο του Κόλπου.

Στα τέλη Ιουλίου, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε κατά την επίσκεψή του στην Τεχεράνη. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

