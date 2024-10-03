Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές διέκοψαν σήμερα μια συζήτηση στο σουηδικό Kοινοβούλιο για τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πετώντας μια σακούλα προς την Σουηδέζα υπουργό Εξωτερικών, δήλωσε μια βουλευτής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν την ώρα που η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ επέστρεφε στο έδρανό της μετά από ομιλία της στο βήμα της Βουλής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής Αν-Σόφι Αλμ.

«Άρχισαν να φωνάζουν και να διαπληκτίζονται στο θεωρείο (...), μετά κάποιος πέταξε ένα αντικείμενο προς το μέρος μας, τους βουλευτές», είπε η Αλμ, διευκρινίζοντας ότι το αντικείμενο πετάχτηκε προς την κατεύθυνση όπου καθόταν η υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, το αντικείμενο έπεσε λίγες σειρές πίσω από το έδρανο όπου καθόταν η Στένεργκαρντ, η οποία φαίνεται σε βίντεο να σηκώνεται και να αποχωρεί γρήγορα από την αίθουσα.

Η βουλευτής πρόσθεσε ότι είδε «τη Μαρία να αντιδρά στον σαματά και να τρέχει έξω από την αίθουσα».

BREAKING:



Debate in the Swedish Parliament suspended after anti-Israel activists throw a bag full of tomatoes at Sweden’s Foreign Minister.



Maria Malmer Stenergard fled the chamber after the bag with tomatoes landed two rows behind the Foreign Minister.



🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/Wojc3h4kIa — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024

Η σακούλα περιείχε ντομάτες, σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης. Η Αλμ τόνισε ότι ήταν «μια σακούλα που είχε μέσα μια κόκκινη, μαλακή ουσία».

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ζήτησε αμέσως από την ασφάλεια να απομακρύνει από την αίθουσα τους διαδηλωτές και διέκοψε τη συζήτηση.

Σύμφωνα με το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ, τρία άτομα παραδόθηκαν στην αστυνομία.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον καταδίκασε τις ενέργειες αυτών των διαδηλωτών.

«Αναμένω τώρα μια ενδελεχή έρευνα για το πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό και ισχυρά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των βουλευτών και των υπουργών στο κτίριο της Βουλής», δήλωσε ο Κρίστερσον στο ΤΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.