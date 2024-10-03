Ένας 35χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί ως ύποπτος για την επίθεση σε δύο εφήβους έξω από σχολείο στο Λονδίνο, με ουσία η οποία πιστεύεται ότι ήταν οξύ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια 14χρονη κοπέλα παραμένει στο νοσοκομείο με «πιθανά μη αναστρέψιμα» τραύματα. Το άλλο θύμα, ένας 16χρονος, που υπέστη λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς από την επίθεση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το απόγευμα της Δευτέρας, τους δύο εφήβους «τους πλησίασε μπροστά από το σχολείο ένας άνδρας που τους έριξε μια ουσία προτού τραπεί σε φυγή», τόνισε ο Σκοτ Γουέρ, ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, υπεύθυνος για την έρευνα.

Αφού ξεκίνησε ένα «ανθρωποκυνηγητό», η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο σήμερα το πρωί. Αυτός ο 35χρονος, «ύποπτος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης» βρίσκεται ακόμη υπό κράτηση.

Μια 27χρονη που εργαζόταν στο σχολείο, τραυματίστηκε ελαφρά καθώς έτρεξε να βοηθήσει τους δύο εφήβους κατά την επίθεση που δέχθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο «μετά τη λήξη του σχολικού μαθήματος όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί έφευγαν» από το σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με τη διευθύντρια της Ακαδημίας του Γουέστμινστερ, Νουμέρα Ανουάρ.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι διατηρεί αστυνομική παρουσία και παρακολούθηση γύρω από το σχολείο, υπογραμμίζοντας την «ανησυχία» που προκάλεσε αυτή η επίθεση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 710 επιθέσεις με χρήση διαβρωτικών ουσιών καταγράφηκαν το 2022 στην Αγγλία και την Ουαλία. Αυτές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2017 (949), οδηγώντας τις αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους σχετικά με την πώληση και την κατοχή αυτών των ουσιών.

Τον Φεβρουάριο, μια γυναίκα και οι δύο κόρες της δέχθηκαν επίθεση με «διαβρωτική ουσία» στο νότιο Λονδίνο. Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή και το πτώμα του βρέθηκε μερικές ημέρες αργότερα στον Τάμεση.

