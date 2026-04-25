Ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται στη δημόσια σφαίρα συζήτησης, είναι αν και κατά πόσο είναι... νόμιμος ο Ντόναλντ Τραμπ, στην απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο -μαζί με το Ισραήλ- στο Ιράν. Υπάρχουν πολλές φωνές στις ΗΠΑ, που κατηγορούν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν ζήτησε και πολύ περισσότερο, δεν έλαβε την απαιτούμενη νομιμοποίηση από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, η απόφαση για τη διεξαγωγή πολέμου πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται ο εκάστοτε πρόεδρος, ώστε να προφυλχτεί και το αμερικανικό έθνος, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα από τις αποφάσεις ενός ανθρώπου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN, υπάρχει ένα... παραθυράκι 60 ημερών, το οποίο προσφέρει την απαιτούμενη νομιμότητα στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, αλλά και μία... διορία, η οποία εκπνέει στις 29 Απριλίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με έναν νόμο μπου θεσπίστηκε στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει ένα διάστημα 60 ημερών, προκειμένου να κάνει χρήση στρατιωτικής βίας χωρίς την εξουσιοδότηση του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, ο νόμος καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για τους αδήλωτους πολέμους:

Πρώτον, 48 ώρες. Ο πρόεδρος πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο εντός 48 ωρών από την εισαγωγή των ενόπλων δυνάμεων «σε εχθροπραξίες» και να εξηγήσει το πεδίο εφαρμογής, την αιτιολόγηση και την πιθανή διάρκεια της προσπάθειας. Στην κοινοποίησή του στο Κογκρέσο σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ επικαλέστηκε την εγγενή εξουσία ενός προέδρου στο Σύνταγμα να «διεξάγει τις εξωτερικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Δεύτερον, 60 ημέρες. Το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη χρήση βίας εντός 60 ημερών από την παραλαβή αυτής της κοινοποίησης ή, όπως λέει ο νόμος, η στρατιωτική δράση πρέπει να τερματιστεί από τον πρόεδρο.

Η λήξη του 60ήμερου για το Ιράν, είναι στις 29 Απριλίου. Στο ίδιο διάταγμα, ωστόσο, προβλέπεται και παράταση 30 ημερών για τηχ ρήση στρατιωτικής βίας, δίχως πάντα την εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Με άλλα λόγια, ο Τραμπ μπορεί να παρατείνει τις εχθροπραξίες για άλλες 30 ημέρες, εάν υποστηρίξει ότι απαιτείται συνεχής στρατιωτική δράση για να παραμείνουν ασφαλή τα μέλη των στρατιωτικών υπηρεσιών, ενώ οι δυνάμεις αποσύρονται από τον πόλεμο.

Ενδεχομένως, ο Αμερικανός πρόεδρος να βασίζεται στη συγκεκριμένη «διαθέσιμη» παράταση, ώστε να απειλήσει και να πιέσει την Τεχεράνη για την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τις ΗΠΑ.

Διχογνωμία για την ημερομηνία λήξης των 60 ημερών

Ακόμη και για την ημερομηνία εκπνοής της διορίας των 60 ημερών, επικρατεί σύγχυση στις ΗΠΑ και το Κογκρέσο. Οι δικηγόροι και στα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερμηνεύσουν το ομοσπονδιακό καταστατικό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το ρολόι των 60 ημερών ξεκίνησε να κτυπά από την ημερομηνία που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία των 60 ημερών λήγει στις 29 Απριλίου. Άλλοι, ωστόσο, αναφέρουν ως ημερομηνία έναρξης του πολέμου, τηξν ημερομηνία που ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε επίσημα στο Κογκρέσο τις εχθροπραξίες. Αυτό σημαίνει ότι οι 60 ημέρες εκπνέουν την 1η Μαΐου.

Υπάρχει και τρίτη άποψη. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές πιστεύουν ότι η περίοδος κατάπαυσης του πυρός δεν μετράει ως προς την προθεσμία των 60 ημερών. Και ακόμη και ορισμένοι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να περιπλέξει το χρονοδιάγραμμα.

Οι γερουσιαστές μπορούν να ανακαλέσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις ενός προέδρου ανά πάσα στιγμή, αλλά οι προσπάθειες των Δημοκρατικών να το πετύχουν αυτή τη φορά έχουν αποτύχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Πολλοί πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, έχουν υποστηρίξει ότι ο ίδιος ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Ο Ρίτσαρντ Νίξον άσκησε βέτο στη νομοθεσία όταν πέρασε για πρώτη φορά, υποστηρίζοντας ότι περιόριζε την ικανότητα των προέδρων να προστατεύουν τη χώρα. Το Κογκρέσο παρέκαμψε το βέτο του.

Μία ανάλογη διαδικασία μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα έπεσε στο κενό, λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί. Η διορία, ωστόσο των 60 ημερών, είτε για τις 29 Απριλίου, είτε για την 1η Μαΐου, είναι δεδομένη και θεωρείται δύσκολο να ξεπεραστεί, ακόμη και αν ο Τραμπ θελήσει να κάνει χρήση της παράτασης των 30 ημερών, με το πρόσχημα της προστασίας των στρατευμάτων. Για τον λόγο αυτό ο ίδιος δηλώνει και ο Λευκός Οίκος διαρρέει, ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 29 Απριλίου.

Στην παρούσα φάση, ωστοσο, το τοπίο παραμένει θολό και το «παιχνίδι» -και από τις δύο πλευρές- σε επίπεδο διπλωματείας, καλά κρατεί...

Πηγή: skai.gr

