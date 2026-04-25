Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Είναι η πρώτη επίθεση κατά της τέταρτης σε μέγεθος πόλης της Ρωσίας από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε μέσω του Telegram ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός τραυματιών και ότι το συγκρότημα εκκενώθηκε.

Δεν έχει υπάρξει σχολιασμός από το Κίεβο.

Το περιστατικό ακολουθεί την μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones κατά την διάρκεια της περασμένης νύκτας κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί.

Το Γεκατερίνμπουργκ έχει πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων και βρίσκεται στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων. Είναι έδρα εργοστασίων της πολεμικής βιομηχανίας και απέχει περισσότερα από 1.900 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.