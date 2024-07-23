Κρίση στην Αϊτή: Οι ΗΠΑ υπόσχονται ανθρωπιστική βοήθεια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προσφέρει περαιτέρω ανθρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή και θωρακισμένα οχήματα σε πολυεθνική δύναμη επιφορτισμένη να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία να ελέγξει τη βία των συμμοριών, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Πορτ-ο-Πρενς.

Στο τέλος της ολιγόωρης επίσκεψής της στην αϊτινή πρωτεύουσα, η κυρία Τόμας-Γκρίνφιλντ ανήγγειλε την προσεχή διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως τροφίμων, καθώς πάνω από 4 εκατομμύρια κάτοικοι της φτωχότερης χώρας του δυτικού ημισφαιρίου βιώνουν οξεία διατροφική ανασφάλεια.

Η Ουάσιγκτον σκοπεύει επίσης να παραδώσει «μεγάλο αριθμό» τεθωρακισμένων οχημάτων στην πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), η ανάπτυξη της οποίας υπό την ηγεσία της Κένυας άρχισε στα τέλη Ιουνίου. Τα οχήματα θα προστεθούν στα 16 που διατέθηκαν από την αρχή της χρονιάς.

Έπειτα από μήνες αναμονής, το πρώτο απόσπασμα κενυατών αστυνομικών έφθασε στην Αϊτή στα τέλη Ιουνίου και άρχισε περιπολίες πριν από μερικές ημέρες.

Αρκετές ακόμη χώρες έχουν δεσμευθεί να συνεισφέρουν προσωπικό στην αποστολή αυτή, που έχει τις ευλογίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κι αναμένεται να αριθμεί συνολικά 2.500 μέλη.

Το κράτος της Καραϊβικής είναι τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπο με τη μάστιγα της βίας πάνοπλων συμμοριών, που κλιμακώθηκε ραγδαία νωρίτερα φέτος, αναγκάζοντας τον αμφισβητούμενο de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί να παραιτηθεί. Ήδη πριν από την εκδήλωση της τρέχουσας κρίσης, η Αϊτή βίωσε αλλεπάλληλες προηγούμενες, πολιτικές, ανθρωπιστικές και ασφαλείας.

Η δράση των συμμοριών έχει εκτοπίσει πάνω από 578.000 Αϊτινούς, σχεδόν ο μισός πληθυσμός (11,7 εκατ.) πεινάει και 1,6 εκατ. πολίτες κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν, σύμφωνα με τους αριθμούς του ΟΗΕ. Οι κακοποιοί κατηγορούνται για σωρεία ωμοτήτων — φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές...

Τη διακυβέρνηση έχουν αναλάβει μεταβατικές αρχές, με βαριά και δύσκολα καθήκοντα: να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και κατόπιν να οργανώσουν τη διεξαγωγή εκλογών.

Η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ συναντήθηκε χθες με αντιπροσώπους των μεταβατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του νέου πρωθυπουργού Γκάρι Κονίλ, και κάλεσε ιδίως την κυβέρνησή του να δημιουργήσει «γρήγορα» νέα εκλογική επιτροπή, «αξιόπιστη» και αμερόληπτη, για να προετοιμάσει την εκλογική διαδικασία στη χώρα, όπου έχουν να γίνουν εκλογές από το 2016, ανέφερε ο εκπρόσωπός της Νέιτ Έβανς.

«Οι Αϊτινοί αξίζουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και κυβέρνηση που θα είναι υπεύθυνη έναντι του λαού της», είπε η διπλωμάτισσα στον Τύπο.

Ο ΟΗΕ έχει απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθεί ποσό 674 εκατ. δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια στην Αϊτή εντός του 2024, όμως έχει λάβει λιγότερο από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων αυτών.

Τουλάχιστον 40 Αϊτινοί έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το σκάφος με το οποίο προσπαθούσαν να μεταναστεύσουν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

