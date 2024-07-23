Ο πρόεδρος της εθνικής επιτροπής του Δημοκρατικού κόμματος (DNC), ο Τζέιμι Χάρισον, δήλωσε χθες Δευτέρα πως η παράταξη εννοεί να έχει καταλήξει στην ή στον υποψήφιό της για την προεδρία ως την 7η Αυγούστου, προσθέτοντας πως δεσμεύεται πως η διαδικασία θα είναι «ανοικτή» και «δίκαιη».

Νωρίτερα χθες, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις φάνηκε να μεγεθύνει και να εδραιώνει την υποστήριξη στην υποψηφιότητά της για το χρίσμα, εξασφαλίζοντας ιδίως δεσμεύσεις εκατοντάδων αντιπροσώπων στο συνέδριο του κόμματος στο Σικάγο τον επόμενο μήνα ότι την προκρίνουν.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως είμαστε δεσμευμένοι σε ανοικτή και δίκαιη διαδικασία ονομασίας (της ή του) υποψηφίου», είπε ο κ. Χάρισον τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους.

«Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου, αλλά είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε διαφανή, άμεση και συντεταγμένη διαδικασία για να βαδίσουμε μπροστά ως ενωμένο Δημοκρατικό κόμμα», πρόσθεσε ο επικεφαλής του κορυφαίου οργάνου της παράταξης.

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της κυρίας Χάρις θέλει να έχει στην πράξη εξασφαλίσει το χρίσμα ως αύριο Τετάρτη, λαμβάνοντας τη δέσμευση της πλειοψηφίας των σχεδόν 4.000 συνέδρων πως θα ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στο κόμμα, ενήμερες για τις ζυμώσεις.

Αν και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Χάρις, δεν μπορεί τύποις να υποχρεώσει τους αντιπροσώπους στο συνέδριο να ενστερνιστούν τη δική του θέση.

Η εξασφάλιση της υποστήριξης των συνέδρων είναι απαραίτητη ώστε η κυρία Χάρις να λάβει το χρίσμα της παράταξής της και να είναι υποψήφια για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου με αντίπαλο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Μίνιον Μουρ, στέλεχος της DNC και πρόεδρο του φετινού συνεδρίου των Δημοκρατικών, θα χρειαστεί να διεξαχθεί ψηφιακή διαδικασία ψηφοφορίας για την επιλογή της ή του υποψηφίου του κόμματος προτού διεξαχθεί το συνέδριο (19η-22η Αυγούστου) στο Σικάγο.

Η DNC σκοπεύει να διεξαχθεί η ψηφοφορία από την 1η ως την 5η Αυγούστου, ώστε η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 7η Αυγούστου: αυτή είναι η προθεσμία που ορίζει η νομοθεσία στην πολιτεία Οχάιο για να καταρτιστεί το κομματικό ψηφοδέλτιο ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Κοινοβουλευτικοί του Οχάιο αποφάσισαν η προθεσμία να αναβληθεί εκτάκτως μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, μολαταύτα στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος υπογραμμίζουν πως επιδιώκουν να προλάβουν την προθεσμία της 7ης Αυγούστου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε νομική επιπλοκή στην πολιτεία αυτή.

«Φέρνοντας σε πέρας τη διαδικασία αυτή άμεσα και αποτελεσματικά, θα ενώσουμε το κόμμα μας καθώς οδεύουμε στο συνέδριο στο Σικάγο», συνόψισε η κυρία Μουρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

