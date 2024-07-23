Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Χάρις παρουσιάζει τις προτεραιότητες της εκστρατείας της

Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε χθες Δευτέρα πως θα βάλει στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα στην άμβλωση κι ευρύτερα τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς και το ζήτημα του ελέγχου των όπλων.

«Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα (των γυναικών) να αποφασίζουν αυτές για το σώμα τους, γνωρίζοντας πολύ καλά πως εάν του δινόταν η ευκαιρία, ο (Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ) Τραμπ θα προωθούσε την απαγόρευση της άμβλωσης σε κάθε πολιτεία», είπε η κυρία Χάρις στην πρώτη προεκλογική εμφάνισή της.

Υποσχέθηκε ακόμη πως θα βάλει την ενίσχυση της μεσαίας τάξης στο επίκεντρο της δυνητικής προεδρίας της, όπως και άλλες προτεραιότητες της παράταξης, ιδίως τον έλεγχο της οπλοκατοχής.

Αναγνώρισε πως αυτή η εκστρατεία μοιάζει με roller-coaster, ή «τρενάκι του τρόμου», πάντως διαβεβαίωσε εκ νέου πως εννοεί να «νικήσει» τον κ. Τραμπ.

«Ξέρω πως (...) είμαστε όλοι γεμάτοι αντιφατικά συναισθήματα. Λατρεύω τον Τζο Μπάιντεν», δήλωσε, την επομένη του πολιτικού σεισμού που προκάλεσε ο πρόεδρος, 81 ετών, ανακοινώνοντας πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα. Όμως «θα νικήσουμε», επέμεινε η κυρία Χάρις, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και υποψήφιο για δεύτερη θητεία, κατ’ αυτή«αρπακτικό» και «απατεώνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

