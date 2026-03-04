Η κούρσα για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ξεκίνησαν δυναμικά την Τρίτη στις ΗΠΑ, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν και η κρίση τη Μέση Ανατολή είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ψηφοφόροι στο Τέξας, τη Βόρεια Καρολίνα και το Αρκάνσας, κατευθύνθηκαν στις κάλπες για τις βασικές προκριματικές εκλογές, θέτοντας τις βάσεις για μια μάχη υψηλού διακυβεύματος για τον έλεγχο του Κογκρέσου και των πολιτειακών κυβερνήσεων, τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου ετοιμάζονται εντός της εβδομάδας να ζυγίσουν σχέδια ψηφισμάτων για να περιοριστούν κάπως οι εξουσίες του προέδρου Τραμπ, ειδικά ως προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία πιθανότατα θα αποτρέψει κάθε πιθανότητα επιτυχίας τέτοιων εγχειρημάτων.

