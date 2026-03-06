Ιράν: «Νόμιμος στόχος» η Ευρώπη αν εμπλακεί στον πόλεμο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του προειδοποίησε την Ευρώπη «και όλους τους άλλους» να μην εμπλακούν στη σύγκρουση μεταξύ της Τεχεράνης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον πόλεμο θα γίνει «νόμιμος στόχος ιρανικών αντιποίνων».

Σε συνέντευξή του στο France 24, ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε ότι οι διπλωμάτες της χώρας του «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» και θεωρούσαν ότι ο τελευταίος γύρος πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη, την περασμένη Πέμπτη, ήταν «επιτυχής», πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «ξεκινήσουν επίθεση εναντίον του Ιράν».

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του πραγματοποίησε πλήγματα κατά κουρδικών ομάδων στο Ιράκ, επικαλούμενος πληροφορίες ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ εξόπλιζαν αυτές τις οργανώσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.