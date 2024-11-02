Συγκλονίζουν οι δορυφορικές εικόνες από χωριά του νότιου Λιβάνου τα οποία έχουν σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Το μικροσκοπικό χωριό Ramyah του νότιου Λιβάνου σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Σε ένα γειτονικό χωριό, οι δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ένα παρόμοιο σκηνικό: ένας λόφος κάποτε καλυμμένος με σπίτια, που τώρα έχει μετατραπεί σε ένα μέρος γεμάτο ερείπια.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες που παρέχονται από το Planet Labs PBC, το Associated Press εντόπισε μια σειρά από 11 χωριά - όλα σε απόσταση 4 μιλίων (6,5 χιλιομέτρων) από τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ - που υπέστησαν σοβαρές ζημιές τον περασμένο μήνα, είτε από χτυπήματα είτε από εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τον Corey Scher του City University of New York και τον Jamon Van Der Hoek του Oregon State University, οι πιο έντονες ζημιές στο νότο σημειώθηκαν σε χωριά που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα, με 100 έως 500 κτίρια να έχουν καταστραφεί ή να έχουν υποστεί ζημιές.

Στο χωριό Ramyah, μόλις ένα οικοδόμημα στέκεται ακόμα στην κεντρική κορυφή του λόφου του χωριού, μετά από μια ελεγχόμενη έκρηξη που σημειώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες. Στην πόλη Aita al-Shaab - ένα χωριό με ισχυρή επιρροή της Χεζμπολάχ - όλα είναι γκρίζα πλέον από τα ερείπια.

Σε άλλα χωριά οι ζημιές είναι πιο μικρές.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και χερσαίες δυνάμεις αφήνουν τα καταστροφικά τους σημάδια στο νότιο Λίβανο από τον περασμένο μήνα. Ο στόχος, λέει το Ισραήλ, είναι να εξουθενώσει την μαχητική ομάδα της Χεζμπολάχ, να την απωθήσει από τα σύνορα και να τερματίσει τα πυρά της στο βόρειο Ισραήλ.

Ακόμη και οι ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών και τα λιβανέζικα στρατεύματα στο νότο έχουν δεχθεί πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις, εγείροντας ερωτήματα για το αν μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των βομβαρδισμών. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι το Ισραήλ μπορεί να στοχεύει στη δημιουργία μιας ερημωμένης ζώνης ασφαλείας, μια στρατηγική που έχει ήδη αναπτύξει κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι οι βομβαρδισμοί είναι απαραίτητοι για να καταστραφούν οι σήραγγες της Χεζμπολάχ και άλλες υποδομές. Οι εκρήξεις έχουν επίσης καταστρέψει σπίτια, γειτονιές και μερικές φορές ολόκληρα χωριά, όπου έζησαν οικογένειες για ολόκληρες γενιές.

Πηγή: skai.gr

