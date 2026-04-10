Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν στις δεσμεύσεις τους για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιελάμβαναν και τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ορισθέντα πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχαμάντ Ρεζά Σιμπανί.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να σταματήσουν σύμφωνα με το πλαίσιο περί εκεχειρίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διατύπωσε παρόμοιες θέσεις σχετικά με την ανάγκη η εκεχειρία να επεκταθεί και στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν έως ότου εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός και εκεί.
