Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να σταματήσουν

Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν στις δεσμεύσεις τους για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιελάμβαναν και τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ορισθέντα πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχαμάντ Ρεζά Σιμπανί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να σταματήσουν σύμφωνα με το πλαίσιο περί εκεχειρίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διατύπωσε παρόμοιες θέσεις σχετικά με την ανάγκη η εκεχειρία να επεκταθεί και στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν έως ότου εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός και εκεί.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark