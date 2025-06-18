Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Με τον κόσμο να παρακολουθεί με αυξανόμενη αγωνία, όλα τα βλέμματα στρέφονται προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε ενδεχόμενη επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η βρετανική κυβέρνηση, με εντατικές διπλωματικές κινήσεις, καλεί τόσο την Ουάσινγκτον όσο και το Τελ Αβίβ να επιλέξουν την οδό της αυτοσυγκράτησης και όχι της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Ωστόσο, το Λονδίνο αδυνατεί να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, κάτι που έγινε ακόμη πιο φανερό το βράδυ της Τρίτης, όταν η διαβεβαίωση του Κιρ Στάρμερ ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επίθεση στο Ιράν διαψεύστηκε εν μέρει από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πλήξει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν… «προς το παρόν».

Η βρετανική διπλωματία εστιάζει τις προσπάθειές της τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ, ελπίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε εκλεγεί με το σύνθημα «America First» και με την υπόσχεση να αποφύγει νέες ξένες επεμβάσεις, θα αντιληφθεί τον σοβαρό κίνδυνο για τις αμερικανικές βάσεις αν εμπλακεί στρατιωτικά με το Ιράν.

Την ίδια ώρα όμως, το POLITICO επισημαίνει πως εντείνονται οι φόβοι εντός της βρετανικής κυβέρνησης ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε στην πραγματικότητα να δει την όλη κατάσταση ως μια ευκαιρία να τερματίσει οποιαδήποτε ιρανική πυρηνική φιλοδοξία, χωρίς την ανάγκη περίπλοκων διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών εργάζεται πυρετωδώς και εκπονεί σχέδια για την περίπτωση που χρειαστεί η εκκένωση των περίπου 60.000 Βρετανών πολιτών και κατόχων διπλής υπηκοότητας από το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης RUSI την Τρίτη ότι τα μαχητικά Typhoon που διέταξε ο Βρετανός πρωθυπουργός να σταλούν στην περιοχή έχουν αρχίσει να φτάνουν, με περισσότερα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Όπως εξήγησε, η αποστολή αυτή έχει στόχο την προστασία των Βρετανών στρατιωτών στην περιοχή, την ενίσχυση των συμμάχων και την έμφαση στην ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση, μήνυμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, διατύπωσε και ο Στάρμερ στη Σύνοδο των G7 στον Καναδά.

«Αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή για ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς ως κυβέρνηση υπήρξαμε συνεπείς, σαφείς και ισχυροί. Πάντα υποστηρίζαμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην ασφάλεια και είχαμε σοβαρές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», είπε ο Χίλι.



Πηγή: skai.gr

