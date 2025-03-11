Κρεμλίνο: Υπάρχει «σχεδόν πόλεμος» κατά της Ρωσίας

«Υπάρχει ένας ‘’σχεδόν πόλεμος’’ και ένας πόλεμος πληρεξουσίων εναντίον της Ρωσίας» ισχυρίστηκε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας σε δημοσιογράφους.



Ο εξ απορρήτων του Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις αμερικανορωσικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

«Πολλοί σπεύδουν τώρα να βάλουν γυαλιά με ροζ φακούς για τις αμερικανικές ενέργειες, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας».Ο Πεσκόφ τόνισε ότι δεν γνωρίζει γιατί έγινε η επίθεση με drones στη Μόσχα τη νύχτα: «ρωτήστε το καθεστώς του Κιέβου».Το Κίεβο χτυπά κατοικίες, ενώ η Ρωσία πλήττει στρατιωτικούς στόχους (…)Το καθεστώς του Κιέβου είναι απίθανο να απαρνηθεί τη ναζιστική του ουσία, είπε ο Πεσκόφ.Σημείωσε επίσης ότι το σύστημα αεράμυνας λειτούργησε πολύ καλά στην απόκρουση της μαζικής επίθεσης στην περιοχή της Μόσχας.Ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για την επίθεση, είπε ο Πεσκόφ.Ακόμη και αν σταματήσουν οι προμήθειες όπλων από τη Δύση στο Κίεβο, η Ουκρανία θα έχει ακόμα πολλά όπλα πρόσθεσε.«Η Ρωσία τα πάει καλά στην ‘ ’ειδική στρατιωτική επιχείρηση’’, ανεξάρτητα από το αν τοείναι απενεργοποιημένο στην Ουκρανία ή όχι» επέμεινε ο Πεσκόφ.«Κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων της ‘’ειδικής επιχείρησης’’, η Ρωσία έχει γίνει πολύ ικανή στη διεξαγωγή πολέμων πληροφοριών» είπε.«Οι ΗΠΑ θα ενημερώσουν τη Ρωσία για τις συνομιλίες τους με την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία » τόνισε ακόμα ο Ντμίτρι Πεσκόφ.«Δεν είναι λογαριασμός της Ρωσίας αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από τα ΝΑΤΟ» σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.Ο Πεσκόφ απέρριψε διασυνδέσεις του ακροδεξιού υποψήφιου πρόεδρου της Ρουμανίας, Καλίν Γκεοργκέσκου με τη Μόσχα, και σημείωσε ότι οι ρουμανικές προεδρικές εκλογές χωρίς αυτόν θα ήταν παράνομες.

