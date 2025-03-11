Έγκλημα θεώρησε πως διέπραξε η μητέρα του όταν του έφαγε το παγωτό και έτσι ένας 4χρονος από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ την κατήγγειλε, καλώντας την αστυνομία!

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, την περασμένη Τρίτη η αστυνομία έλαβε μια κλήση από ένα μικρό αγόρι, που τους είπε πως η μαμά του πρέπει να πάει φυλακή.

«Η μαμά μου είναι κακιά», είπε ο 4χρονος στο τηλέφωνο, σύμφωνα με το CNN.

«Εντάξει, τι συμβαίνει;», ρώτησε αστυνομικός στη γραμμή.

«Ελάτε να πάρετε τη μαμά μου» απάντησε το αγοράκι.

Τότε, η μητέρα πήρε το τηλέφωνο και απάντησε: «Ω, αυτός ο μικρός πήρε το τηλέφωνο και είναι 4 ετών». Στη συνέχεια ομολόγησε πως: «Έφαγα το παγωτό του, οπότε μάλλον γι' αυτό κάλεσε την αστυνομία».

Οι αστυνομικοί ωστόσο πήγαν στο σπίτι της οικογένειας για να βεβαιωθούν ότι όσα υποστήριξε η μητέρα για το παγωτό είναι αλήθεια και πως δεν συνέβαινε κάτι σοβαρό.

Όταν έφτασαν, το αγόρι επιβεβαίωσε ότι η μητέρα του έφαγε το παγωτό του και απαίτησε και πάλι να πάει στη φυλακή γι' αυτό.

Η αστυνομία λέει ότι ο μικρός συμφώνησε τελικά να μην υποβάλει μήνυση, λέγοντάς τους ότι δεν ήθελε τη μαμά του πίσω από τα κάγκελα και ότι απλά ήθελε λίγο παγωτό.

Δύο ημέρες αργότερα δύο γυναίκες αστυνομικοί έκαναν έκπληξη στον 4χρονο, πηγαίνοντας του δύο μεγάλες μπάλες παγωτού!



Πηγή: skai.gr

