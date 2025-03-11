Συνεχίζονται οι πυρκαγιές στα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική κρίση. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν το πετρελαιοφόρο Stena Immaculate, νηολογημένο στις ΗΠΑ, συγκρούστηκε με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong, με σημαία Πορτογαλίας, στην εκβολή Humber. Το Stena Immaculate μετέφερε 18.000 τόνους καυσίμων αεροσκαφών για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού, ενώ το Solong μετέφερε, μεταξύ άλλων, 15 δοχεία κυανιούχου νατρίου. Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, και τα δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η υπουργός μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων έχει ξεκινήσει προκαταρκτική αξιολόγηση του περιστατικού. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής εξετάζει τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης.

Εάν οι 18.000 τόνοι καυσίμων αεροσκαφών από το Stena Immaculate διαρρεύσουν στη Βόρεια Θάλασσα, η σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για τα θαλάσσια πτηνά, τις γκρίζες φώκιες και τα ψάρια στην περιοχή. Επιπλέον, η παρουσία κυανιούχου νατρίου στο φορτίο του Solong προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς. Σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα, το χημικό αυτό θα μπορούσε να παράγει θανατηφόρο αέριο.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο Δρ Μαρκ Χαρτλ, οικοτοξικολόγος από το Κέντρο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Heriot-Watt στο Εδιμβούργο, προειδοποίησε για τον κίνδυνο που ενέχει η πτώση καυσίμων και χημικών στο νερό. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη», ανέφερε, τονίζοντας τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ο Μάρτιν Σλέιτερ, Επιχειρησιακός Διευθυντής στο Yorkshire Wildlife Trust, σημείωσε από την πλευρά του: «Η ακτή του Ανατολικού Γιόρκσαϊρ φιλοξενεί προστατευόμενες και σημαντικές αποικίες θαλάσσιων πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των φρατέρκουλων, αλκών και σούλων. Μια διαρροή στο Χάμπερ θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για την άγρια ζωή των εκβολών, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και δεκάδων χιλιάδων μεταναστευτικών πτηνών που χρησιμοποιούν τις λασπώδεις εκτάσεις».

