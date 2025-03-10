Ένα μικρό αεροπλάνο με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής σε πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο του Lancaster, στην Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Beechcraft Bonanza με έναν κινητήρα και ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το απόγευμα, στην κομητεία Lancaster. Οι πέντε επιβάτες του αεροπλάνου επέζησαν της συντριβής και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Manheim Township, Scott Little, σε συνέντευξη Τύπου. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πιλότου και των επιβατών.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι το αεροπλάνο δεν προσέκρουσε σε κτήρια κατά τη συντριβή, η οποία συνέβη λίγο μετά την απογείωση. Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα στο πάρκινγκ της κοινότητας ηλικιωμένων Brethren Village υπέστησαν ζημιές από το αεροσκάφος.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μαύρο καπνό να αναδύεται από τα συντρίμμια και αρκετά σταθμευμένα οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες, στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται περίπου 75 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφεια.

Five people rushed to hospital after plane crash in Pennsylvania parking lot. pic.twitter.com/N9JXHWIEHE — Daily Mail Online (@MailOnline) March 10, 2025

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Our team at @PAStatePolice is on the ground assisting local first responders following the small private plane crash near Lancaster Airport in Manheim Township.



All Commonwealth resources are available as the response continues, and more information will be provided as it… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) March 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.