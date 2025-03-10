Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο οι 5 επιβαίνοντες από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Πενσυλβάνια - Δείτε βίντεο

Βίντεο δείχνουν μαύρο καπνό να αναδύεται από τα συντρίμμια και αρκετά σταθμευμένα οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες στο σημείο της συντριβής

Συντριβή αεροσκάφους στην Πενσυλβάνια

Ένα μικρό αεροπλάνο με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής σε πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο του Lancaster, στην Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Beechcraft Bonanza με έναν κινητήρα και ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το απόγευμα, στην κομητεία Lancaster. Οι πέντε επιβάτες του αεροπλάνου επέζησαν της συντριβής και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Manheim Township, Scott Little, σε συνέντευξη Τύπου. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πιλότου και των επιβατών.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι το αεροπλάνο δεν προσέκρουσε σε κτήρια κατά τη συντριβή, η οποία συνέβη λίγο μετά την απογείωση. Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα στο πάρκινγκ της κοινότητας ηλικιωμένων Brethren Village υπέστησαν ζημιές από το αεροσκάφος.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μαύρο καπνό να αναδύεται από τα συντρίμμια και αρκετά σταθμευμένα οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες, στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται περίπου 75 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφεια.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

