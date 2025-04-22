Καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος «επέστρεψε στο σπίτι του Πατέρα» όπως ανακοίνωσε ο Ιρλανδοαμερικανός καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του ποντίφικα μια άγρια ​​μάχη αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες εντός της Καπέλα Σιξτίνα όπου θα συγκληθεί κονκλάβιο για να αναδειχθεί ο επόμενος Πάπας.

Υπάρχουν περισσότεροι από 250 καρδινάλιοι συνολικά, αλλά όσοι είναι άνω των 80 ετών δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο κονκλάβιο. Αυτό αφήνει 135 επιλέξιμους καρδιναλίους, οι οποίοι θα αρχίσουν να φτάνουν στη Ρώμη τις επόμενες ημέρες.

Κατά τη 12ετή θητεία του ως ποντίφικας, ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε περίπου 110 καρδιναλίους από όλο τον κόσμο. Ορισμένοι παρατηρητές του Βατικανού σχολίασαν ότι «στοίβαξε» το κονκλάβιο υπέρ ενός διαδόχου που πιθανόν θα αγκαλιάσει τις προοπτικές του και θα συνεχίσει το έργο του.

Τα ραντεβού καθιστούν «δύσκολη την ανάδυση ενός "αντι-Φραγκίσκου" πάπα», είπε ο Iacopo Scaramuzzi, δημοσιογράφος του Βατικανού στην εφημερίδα La Repubblica και συγγραφέας του βιβλίου Tango Vaticano.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ομάδα είναι ομόφωνη και συνεκτική ή ότι έχει τις ίδιες ιδέες. Σχεδόν όλοι οι καρδινάλιοι που έχει επιλέξει είναι πάστορες από μεγάλες επισκοπές σε όλο τον κόσμο» Ανάμεσά τους υπήρχαν και συντηρητικοί αλλά και προοδευτικοί, πρόσθεσε ο Scaramuzzi.

Για παράδειγμα, ο Gerhard Ludwig Müller, ένας Γερμανός καρδινάλιος που διορίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο, συγκρούστηκε με τον αείμνηστο Πάπα για πολλά ζητήματα, όπως με το να αποδοκιμάσει το διάταγμα που θα επέτρεπε την ευλογία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών χαρακτηρίζοντάς το ως «αίρεση».

Από τη στιγμή που εξελέγη, ο Πάπας Φραγκίσκος εξόργισε τους συντηρητικούς και τους παραδοσιακούς με ένα νέο στυλ παπισμού, ένα μήνυμα συμπόνιας και ανεκτικότητας.

Στις δημόσιες δηλώσεις του, υπερασπίστηκε τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους, επέκρινε τον αντίκτυπο του παγκόσμιου καπιταλισμού στις ζωές των ανθρώπων, ζήτησε δράση για την κλιματική κρίση, προέτρεψε έλεος για τους αμαρτωλούς και κάλεσε σε συμπόνια προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Στο ίδιο το Βατικανό, ο Φραγκίσκος είχε επίσης μια διαφορετική φιγούρα. Ενώ οι προηγούμενοι πάπες προτιμούσαν τις κόκκινες δερμάτινες παντόφλες και τις στολισμένες κάπες ερμίνα, εκείνος προτιμούσε τα δυνατά παπούτσια και ένα απλό λευκό ράσο. Ενώ οι προκάτοχοί του έμεναν στο πολυτελές παπικό διαμέρισμα που τον περίμεναν αφοσιωμένες καλόγριες, ο Φραγκίσκος επέλεξε να ζήσει στον απλό ξενώνα Santa Marta και να φάει σε μια self-service καφετέρια.

Κατά τη διάρκεια της παπικής του εξουσίας, το πρόσωπο των συντηρητικών που του εναντιώθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν άλλος από τον άμεσο προκάτοχό του. Ο Πάπας Βενέδικτος είχε υποσχεθεί να παραμείνει «κρυφός από τον κόσμο» αφότου παραιτήθηκε από τον παπικό θρόνο το 2013–ο πρώτος πάπας που παραιτήθηκε εδώ και 600 χρόνια– αλλά είχε μείνει στο Βατικανό, κάνοντας συναντήσεις, δίνοντας συνεντεύξεις και γράφοντας βιβλία και άρθρα – και εκφράζοντας απόψεις που ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με αυτές του Φραγκίσκου.

Αλλά η ένθερμη αντίθεση στον Πάπα Φραγκίσκο δεν έσβησε μετά το θάνατο του Βενέδικτου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το 2022. Μόλις 10 ημέρες μετά τον θάνατό του ο καρδινάλιος Τζορτζ Πελ, περιέγραψε τον παπισμό του Φραγκίσκου ως «καταστροφή» σε ένα σημείωμα που δημοσιεύτηκε με ψεύτικο όνομα.

Ο Φραγκίσκος έκανε κατά καιρούς καυστικές αναφορές στους εχθρούς του. Στην αυτοβιογραφία του, Hope, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, σημείωσε ότι μια ένδειξη για την κατάσταση του μυαλού των επικριτών του ήταν εμφανής στον επιδεικτικό τρόπο που ντυνόντουσαν. «Αυτοί οι τρόποι ντυσίματος μερικές φορές κρύβουν ψυχική ανισορροπία, συναισθηματική απόκλιση, δυσκολίες συμπεριφοράς, ένα προσωπικό πρόβλημα που μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς», έγραψε.

Οι συντηρητικοί εξοργίστηκαν από την άμβλυνση της στάσης της εκκλησίας απέναντι στους διαζευγμένους και ξαναπαντρεμένους Καθολικούς, ανοίγοντας την πόρτα σε ορισμένους από αυτούς να λάβουν κοινωνία. Εξοργίζοντας όσους συμμετείχαν στο δόγμα ότι το διαζύγιο είναι αμαρτία, η κίνηση ώθησε μια ομάδα συντηρητικών κληρικών να κατηγορήσουν τον Πάπα Φραγκίσκο για δημιουργία αίρεσης.

Η κατηγορία της αίρεσης επαναλήφθηκε σε μια ανοιχτή επιστολή 20 σελίδων το 2019, που υπογράφηκε από εξέχοντες ιερείς και μελετητές ως απάντηση στη «συσσωρευμένη ζημιά που προκλήθηκε από τα λόγια και τις πράξεις του Πάπα Φραγκίσκου εδώ και πολλά χρόνια, που οδήγησαν σε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας».

Ο κορυφαίος μεταξύ των επικριτών του ήταν ο αμερικανός καρδινάλιος Raymond Burke, ο οποίος εδώ και καιρό αντικρούει τη στάση του Πάπα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ο οποίος, όπως ο Müller, ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάπας Φραγκίσκος περιθωριοποίησε τον Burke, αφαιρώντας του ακόμη και τον μισθό του και το επιδοτούμενο από το Βατικανό διαμέρισμα. Αλλά ο Burke εξακολουθεί να είναι δημοφιλής μεταξύ των συντηρητικών καθολικών Αμερικανών.

Ο καρδινάλιος Robert Sarah αναδείχθηκε ως ακόμη ένας μεγάλος αντίπαλος του Φραγκίσκου τον Ιανουάριο του 2020 όταν δημοσίευσε ένα βιβλίο, προφανώς συνυπογράφουν με τον Βενέδικτο, το οποίο υπερασπιζόταν την κληρική αγαμία τη στιγμή που ο Φραγκίσκος σκεφτόταν τη χαλάρωση των κανόνων. Ο καρδινάλιος της Γουινέας έχει επίσης διαμαρτυρηθεί κατά του Ισλάμ, των μεταναστών, των ομοφυλόφιλων και του ρόλου των γυναικών.

Αρκετές μεταβλητές θα επηρεάσουν την έκβαση του κονκλαβίου, ειδικά η παγκόσμια πολιτική.

«Τραμπ, Κίνα, εθνικιστές… αυτές είναι μεταβλητές που κατά κάποιο τρόπο θα μετρήσουν», είπε ο Scaramuzzi. «Επίσης, ίσως υπάρχει η επιθυμία για κάποιον πιο τακτοποιημένο και λιγότερο χαρισματικό [από τον Φραγκίσκο]. Πολλά πράγματα μπορούν να έχουν βάρος τη στιγμή της ψηφοφορίας, η οποία μπορεί είτε να προχωρήσει προς μια πιο προοδευτική ή συντηρητική επιλογή»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.