Την Κυριακή του Πάσχα, ο 88χρονος βαριά άρρωστος και εμφανώς καταβεβλημένος Πάπας Φραγκίσκος αψήφησε τις συμβουλές των γιατρών του και εμφανίστηκε στο Βατικανό για να ευλογήσει τα πλήθη των πιστών. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα ανακοινώθηκε ο θάνατός του, από εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο Πάπας ανέπνεε μόνος του, χωρίς τα σωληνάκια οξυγόνου, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί του είπαν να περάσει δύο μήνες αναρρώνοντας μετά από 38 ημέρες στο νοσοκομείο με διπλή πνευμονία. «Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, σας εύχομαι καλό Πάσχα», είπε με τη φωνή του βαριά από προσπάθεια. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια δημόσια.

Ακολούθησε η περιοδεία του με το παπικό όχημα στην πλατεία του Βατικανού, ανάμεσα στους πιστούς και στη συνέχεια επέστρεψε στα διαμερίσματά του.

Ο Πάπας πέρασε ένα ήσυχο απόγευμα και είχε ένα ελαφρύ δείπνο το βράδυ.

«Σας ευχαριστώ που με ξαναφέρατε στην πλατεία». Ήταν μερικά από τα τελευταία λόγια που απηύθυνε ο Πάπας Φραγκίσκος στον προσωπικό του βοηθό και νοσοκόμο του, Μασιμιλιάνο Στραπέτι (Massimiliano Strappetti).

«Πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω;» τον είχε ρωτήσει νωρίτερα, πριν την εμφάνισή του στο Βατικανό.

Παρά τις συμβουλές και τις ισχυρές συστάσεις των γιατρών του – και ενώ το Πάσχα πλησίαζε - τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Φραγκίσκος έκανε ό,τι έκανε πάντα, σε όλη τη διάρκεια της Παποσύνης του: Εκανε εμφανίσεις στο Βατικανό, επισκέψεις σε ιδρύματα και δεχόταν επισκέπτες, έχοντας ένα βαρύ πρόγραμμα, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στο ποίμνιό του.

Άλλωστε, είχε κάνει ξεκάθαρο σε όλους, από την στιγμή που πήρε εξιτήριο, ότι ήθελε το Πάσχα να είναι στο Βατικανό. Και, ως «τυπικός» Φραγκίσκος, τήρησε την υπόσχεσή του.

