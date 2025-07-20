Το Ιράν θα έχει συνομιλίες με Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ιράν, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν σε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Υπάρχει κατ'αρχήν συμφωνία για συνομιλίες, αλλά συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ώρα και το μέρος των συνομιλιών. Η χώρα στην οποία θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα δεν έχει οριστικοποιηθεί», σημειώνει το Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες είχαν προειδοποιήσει πως η αποτυχία επανάληψης των διαπραγματεύσεων, θα οδηγούσε στην εκ νέου επιβολή διεθνών κυρώσεων στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

