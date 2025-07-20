Οι Ιταλοί «θα μείνουν σπίτι» στις διακοπές

Η οικονομική πίεση και η ακρίβεια φαίνεται να στερούν από την πλειονότητα των Ιταλών τη δυνατότητα για καλοκαιρινές διακοπές, με πολλούς να καταφεύγουν ακόμα και στη λύση του "διακοποδανείου". Η εικόνα που μεταφέρει η εφημερίδα *La Nazione* είναι αποκαλυπτική: Έξι στους δέκα Ιταλούς δηλώνουν ότι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να αποδράσουν έστω και για λίγες ημέρες από την καθημερινότητά τους.

Ανέβαλαν τα σχέδια, λόγω τιμών

Η εκρηκτική αύξηση των τιμών σε φαγητό, διαμονή και μετακινήσεις καθιστά μια εβδομάδα διακοπών πολυτέλεια για πολλές οικογένειες. Ένα απλό πακέτο διαμονής και φαγητού αγγίζει τα 900 ευρώ ανά εβδομάδα, ενώ η ενοικίαση ομπρέλας και δυο ξαπλώστρων στις παραλίες φέτος φτάνει τα 220 ευρώ, με βάση στοιχεία της καταναλωτικής ένωσης Altroconsumo.

Οι περισσότεροι επιλέγουν, αναγκαστικά, σύντομες διακοπές και σχεδόν πάντα εντός Ιταλίας - το 93% ως προορισμό, όταν μόλις το 7% προτιμά το εξωτερικό, με βασικές επιλογές την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γαλλία.

“Διακοποδάνεια”: Η νέα πραγματικότητα

Με τους μισθούς σταθερούς και το κόστος ζωής να αυξάνεται κατακόρυφα, οι Ιταλοί υιοθετούν μια πιο ρεαλιστική στάση, περιορίζοντας τις προσδοκίες τους για ταξίδια και χαλάρωση. Η προσφυγή στο "διακοποδάνειο" παρουσιάζει φέτος άνοδο: 220 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη δοθεί για εξυπηρέτηση διακοπών, με τον μέσο όρο δανεισμού στα 5.500 ευρώ και εξόφληση σε τέσσερα χρόνια.

Μια τετραμελής οικογένεια που θέλει να περάσει δύο εβδομάδες στη θάλασσα θα χρειαστεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και 6.500 ευρώ. Το ποσό, αρκετά υψηλό για τη μέση ιταλική οικογένεια, την ώρα που απρόοπτα έξοδα -γνωστά και από τη δική μας καθημερινότητα- κάνουν την αποταμίευση ακόμη πιο δύσκολη.

Την ίδια στιγμή, τα εισιτήρια των τρένων αυξήθηκαν κατά 10% και των αεροπλάνων για ευρωπαϊκούς προορισμούς κατά 14% σε σύγκριση με πέρυσι. Δεν είναι λίγοι, λοιπόν, αυτοί που επιλέγουν φέτος εναλλακτικούς, πιο οικονομικούς προορισμούς, αναζητώντας λίγη "ανάσα" είτε στα κοντινά ορεινά χωριά των Καστέλλι έξω από τη Ρώμη είτε στις παραθαλάσσιες περιοχές της Όστια και του Φρετζένε, αγαπημένα μέρη του *Φεντερίκο Φελίνι.*

Πηγή: Deutsche Welle

