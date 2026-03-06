Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει ενισχύσει τη ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, επισημαίνοντας πως αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία κινούνται με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και σε υγροποιημένη μορφή.
Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η απόφαση της Φινλανδία να άρει την απαγόρευση φιλοξενίας πυρηνικών όπλων αυξάνει τις εντάσεις στην Ευρώπη και συνιστά πιθανή απειλή για τη Ρωσία.
Ο Πεσκόφ προειδοποίησε επίσης ότι η Μόσχα θα αντιδράσει σε περίπτωση που τοποθετηθούν πυρηνικά όπλα στο φινλανδικό έδαφος.
