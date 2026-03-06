Ο Βρετανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι επισήμανε την Παρασκευή ότι υπάρχει νομική βάση για πλήγματα της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) από το Ακρωτήρι στη Λεμεσό, εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά βρετανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο BBC, ο Λάμι ανέφερε ότι μαχητικά F-35 και Typhoon της RAF επιχειρούν ήδη στην περιοχή, καταρρίπτοντας πυραύλους και drones που εκτοξεύει το Ιράν εναντίον συμμάχων της Βρετανίας. Διευκρίνισε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε αμυντικές αποστολές, αλλά τόνισε πως υπάρχει δυνατότητα για πιο άμεση δράση εναντίον ιρανικών βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται επιθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Κύπριος Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτζιώτης, κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για πιθανή παράταση της εκκένωσης της κοινότητας Ακρωτηρίου μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να συμπέσει με την επιστροφή των Βρετανών στη βάση Ακρωτηρίου, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογεί όλα τα δεδομένα.

