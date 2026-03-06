ΗΠΑ και Ιράν περνούν τώρα στην δεύτερη φάση της επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση «αποκεφάλισε» την διοίκηση του θεοκρατικού καθεστώτος, κατέπνιξε τις αεράμυνες και περιόρισε την ικανότητα της Τεχράνης να αντεπιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Τώρα, τα πλήγματα θα επικεντρωθούν στην αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και τα εργοστάσια πυρομαχικών και drones.

Το Ιράν έχει κατασκευάσει τεράστιες υπόγειες «πόλεις πυραύλων» για να προστατεύσει το οπλοστάσιό του, δίνοντας μάλιστα πρόσφατα στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο. .

NEW: The US and Israeli combined force has advanced to the next phase of their campaign, which will focus on targeting Iranian defense industrial assets, especially missile production facilities. The first phase of the campaign suppressed Iranian air defenses, decapitated its… pic.twitter.com/Bjhsb90mwn — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε ένα κύμα «ευρείας κλίμακας επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 έριξαν δεκάδες βόμβες διείσδυσης με στόχο υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, ενώ βομβαρδισμοί στοχοθέτησαν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, χθες 5 Μαρτίου, οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για δύο Βιομηχανικές Ζώνες στην περιφέρεια της Τεχεράνης ενώ χτύπησε επίσης υπόστεγα για αεροπλάνα και υπόγειες εγκαταστάσεις πυρομαχικών στην επαρχία Κομ.

Εικόνες από δορυφόρο της 4ης Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι οι κοινές δυνάμεις χτύπησαν το Στρατιωτικό Συγκρότημα Parchin ανατολικά της Τεχεράνης για δεύτερη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου και προκάλεσαν ζημιές σε αρκετά κτίρια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.