Ισπανία: Η πρόεδρος του διαχειριστή συντάσσεται με τον Σάντσεθ διαφωνεί με τον υφιστάμενό της

Συσκότιση στην ενημέρωση. Τα αίτια που προκάλεσαν το μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο συνεχίζουν να αναζητούν οι ισπανικές αρχές, με αντικρουόμενες αναφορές από τις αρχές που προκαλούν σύγχυση. Ο επικεφαλής λειτουργίας του ισπανικού διαχειριστή του συστήματος (Red Eléctrica de España), Εντουάρντο Πριέτο, έδειξε την Τρίτη την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά ως την αιτία του μπλακάουτ.

Στην προκαταρκτική πάντως αξιολόγηση διευκρίνισε μεταξύ άλλων ότι εξακολουθούν να διερευνούν τι προκάλεσε την απώλεια παραγωγής ενέργειας, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Ισπανίας, όπου υπάρχει σημαντική παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Το σενάριο για κυβερνοεπίθεση αποκλείστηκε.

Ωστόσο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σε δηλώσεις του αμέσως μετά, δεν έδειξε πεπεισμένος, δηλώνοντας ότι οι αρχές κυβερνοασφάλειας της χώρας διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα για να εντοπιστεί τι πραγματικά συνέβη.

«Λανθασμένη σύνδεση»

Την Τετάρτη η πρόεδρος της REE, Μπεατρίθ Κορεντόρ (φωτό) πρώην υπουργός και βουλευτής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) του Σάντσεθ, υπερασπίστηκε το σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ισπανίας.



«Η σύνδεση του περιστατικού της Δευτέρας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι λανθασμένη», δήλωσε σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER, στην οποία επανέλαβε επίσης ότι «το ισπανικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι το καλύτερο στην Ευρώπη» και ότι συλλέγονται εκατομμύρια δεδομένα για να «κατανοηθεί, χιλιοστό του δευτερολέπτου προς χιλιοστό του δευτερολέπτου», τι συνέβη.

Όσον αφορά την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε ότι το δίκτυο λειτουργεί με ένα εθνικό κέντρο ελέγχου, αλλά υπάρχουν 35 άλλα περιφερειακά κέντρα που αναλύονται για να προσδιοριστεί ακριβώς πού και πώς ανέκυψε το πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή ρεύματος στη χερσόνησο.

Η διακοπή ρεύματος της Δευτέρας προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης σε πολλούς Ισπανούς, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν σαφή απάντηση για το γιατί η χώρα, μαζί με την Πορτογαλία, έμειναν στο σκοτάδι από τις 12:32 μ.μ. (1:32 μ.μ ώρα Ελλάδας) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Red Eléctrica, μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι το κράτος, αποκλείει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, μια θεωρία που ήταν η πρώτη που κέρδισε έδαφος μετά τη διακοπή ρεύματος στην Ισπανία.

Έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δήλωσε την Τρίτη ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τη μεγάλη διακοπή ρεύματος της Δευτέρας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής Χόρχε Καλαμά θα το διερευνήσει ως έγκλημα τρομοκρατίας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν στενά διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, με λίγες διασυνοριακές συνδέσεις με τη Γαλλία και την υπόλοιπη ΕΕ.

