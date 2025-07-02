Κρεμλίνο: Η Γαλλία ζήτησε την τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Πούτιν

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Γαλλία ήταν αυτή που ζήτησε να γίνει η τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ δεν είχαν μιλήσει για σχεδόν 3 χρόνια και ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια «πολύ ουσιαστική» συζήτηση.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη σύγκρουση Ιράν - Ισραήλ και την Ουκρανία. Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία τους από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο χαιρέτισε την είδηση ​​ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει ορισμένες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι όσο λιγότερα όπλα αποστέλλονται στο Κίεβο, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση.

Το Πεντάγωνο έχει σταματήσει ορισμένες αποστολές πυραύλων αεράμυνας και άλλων πυρομαχικών ακριβείας στην Ουκρανία λόγω ανησυχιών ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλά, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ένας ανώτερος Ουκρανός βουλευτής χαρακτήρισε την απόφαση της Ουάσινγκτον «δύσκολη» για τις προσπάθειες του Κιέβου να αμυνθεί έναντι των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως σε μια κίνηση με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν χθες την πρώτη τους απευθείας συνομιλία από τον Σεπτέμβριο του 2022, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ Παρισιού και Μόσχας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε στον Ευρωπαίο ομόλογό του ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι συνέπεια της δυτικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε επίσης το Γραφείο Τύπου του Κρεμλίνου, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η δυτική πολιτική «αγνόησε τις ανησυχίες για την ασφάλεια» της Ρωσίας, τα προηγούμενα χρόνια. Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να έχει «συνολικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα», να εξαλείψει τις ουσιαστικές αιτίες της κρίσης και να βασίζεται «στις νέες εδαφικές πραγματικότητες», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Πούτιν είπε ότι είναι αναγκαίο να γίνει σεβαστό το δικαίωμά του στην ειρηνική ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας και να ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις του με βάση τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να προχωρήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν και ο Πούτιν διατηρούσαν τακτική επικοινωνία στις απαρχές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία – επαφές που είχαν επικριθεί από ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε επισκεφθεί τον Πούτιν στη Ρωσία λίγο πριν από την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι δύο ηγέτες, που σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων δεν είχαν συνομιλήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, συζήτησαν επίσης το ζήτημα του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Τρίτης, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε πως «ο πρόεδρος τόνισε την αταλάντευτη στήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε την ανάγκη να συμμορφωθεί το Ιράν με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και, ειδικότερα, να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να συνομιλήσουν ξανά σύντομα, ώστε να παρακολουθήσουν από κοινού την εξέλιξη του ζητήματος.

Γαλλική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο Μακρόν είχε μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν και μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, προκειμένου να τον ενημερώσει για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ο Μακρόν συνομίλησε επίσης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ανταλλαγή απόψεων.

Πηγή: skai.gr

