Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει ντι Βανς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σχεδιάζουν να ενισχύσουν την οργάνωση Turning Point USA, την ομάδα που συνίδρυσε ο αείμνηστος Τσάρλι Κερκ - προγραμματίζοντας να εμφανιστούν σε διάφορες εκδηλώσεις της ομάδας τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη συμμαχία του Βανς με έναν οργανισμό που επικεντρώνεται στους νέους ψηφοφόρους ενόψει της ευρέως αναμενόμενης υποψηφιότητας του αντιπροέδρου για τον Λευκό Οίκο το 2028.

Ο Βανς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν είναι όμως οι μόνοι υψηλού προφίλ Ρεπουμπλικάνοι που ασχολούνται με το Turning Point μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η podcaster Megyn Kelly και ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Glenn Youngkin — ένας άλλος πιθανός υποψήφιος για την προεδρία του 2028 — διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα μια εκδήλωση με τίτλο Turning Point στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech.

Ο Βανς και ο Τραμπ Τζούνιορ «ήταν τόσο προσωπικά δεμένοι με τον Τσάρλι που είναι αποφασισμένοι να κάνουν το σωστό απέναντί ​​του και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την Turning Point», δήλωσε στο Axios μια πηγή κοντά στον Βανς και τον Τραμπ Τζούνιορ.

«Καταλαβαίνουν ότι το Turning Point είναι πλέον η πολιτική κληρονομιά του Τσάρλι και οι δύο θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή του ώστε να γίνει μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό από ποτέ».

Ο Βανς — ο οποίος έχει πιστώσει στον Κερκ ότι τον βοήθησε να εξασφαλίσει το χρίσμα της αντιπροεδρίας πέρυσι — συνόδευσε τη χήρα του Κερκ, Έρικα, στο Air Force Two για να μεταφέρουν τη σορό του συντηρητικού ακτιβιστή στην πατρίδα των Κερκ, το Φοίνιξ. Λίγες μέρες αργότερα, παρουσιάστηκε ως προσκεκλημένος σε podcast για τον Κερκ, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτός και αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επαίνεσαν τον Κερκ. Επίσης, ο Βανς και ο Τραμπ Τζούνιορ μίλησαν επίσης στην επιμνημόσυνη δέηση του Κερκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.